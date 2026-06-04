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No Rest for the Wicked arriverà dopo su Xbox per colpa di Series S, dice Moon Studios

Il capo di Moon Studios ha riferito che il lancio dilazionato su Xbox di No Rest for the Wicked in versione 1.0 rispetto a PC e PS5 è dovuto alle difficoltà incontrate con Series S.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/06/2026
Un personaggio di No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked
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Moon Studios rilancia il vecchio adagio sui problemi con Xbox Series S per giustificare il ritardo con cui No Rest for the Wicked arriverà su Xbox rispetto alle versioni PC e PS5, con Nintendo Switch 2 che a quanto pare si trova nella stessa situazione.

Come abbiamo visto nel corso del recente State of Play, No Rest for The Wicked ha un periodo di uscita in versione 1.0, ma arriverà prima su PC e PS5 e solo successivamente su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, e questo a quanto pare perché i lavori sulla versione Series S si stanno rivelando più complessi del previsto (sebbene la questione sembra non abbia a che fare con la console Nintendo).

No Rest for the Wicked è disponibile da tempo su PC in accesso anticipato ed ha anche raggiunto un notevole record di vendite in questa fase, ma finalmente a ottobre raggiungerà la versione 1.0 completa, con diverse aggiunte e il lancio su console.

Una lavorazione più complessa del previsto

Non c'è però ancora un periodo di uscita definito su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, e il fondatore del team, Thomas Mahler, ha dato la colpa a Series S.

"Xbox Series S sta rendendo la cosa complicata", ha spiegato Mahler, "Lo distribuiremo successivamente nel migliore dei modi una volta che sarà ottimizzato al massimo per Switch 2 e Xbox", ha aggiunto, precisando dunque che è necessario un periodo più lungo di ottimizzazione anche per la console Nintendo.

No Rest for The Wicked su Nintendo Switch 2 esiste, Moon Studios lo mostra in azione No Rest for The Wicked su Nintendo Switch 2 esiste, Moon Studios lo mostra in azione

Mahler sembra dunque aver cambiato narrazione rispetto a un po' di tempo fa: lo scorso luglio, infatti, il fondatore di Moon Studios aveva riferito che la scelta di dare la priorità alla versione PS5 era legata alle "condizioni di mercato".

"Per arrivare rapidamente al lancio completo, per motivi puramente legati alle risorse, sosterremo innanzitutto la piattaforma con il maggior numero di utenti", aveva riferito Mahler nei mesi scorsi, giustificando la cosa con la necessità di ottimizzare le risorse di un team molto piccolo.

In ogni caso, anche all'epoca aveva fatto presente che l'ottimizzazione su Xbox risultava probabilmente più complessa, trattandosi di due piattaforme piuttosto diverse tra loro, versione che sembra essere diventata quella principale per spiegare il lancio ritardato su alcune piattaforme.

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