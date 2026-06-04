No Rest for the Wicked arriverà dopo su Xbox per colpa di Series S, dice Moon Studios

Moon Studios rilancia il vecchio adagio sui problemi con Xbox Series S per giustificare il ritardo con cui No Rest for the Wicked arriverà su Xbox rispetto alle versioni PC e PS5, con Nintendo Switch 2 che a quanto pare si trova nella stessa situazione.

Come abbiamo visto nel corso del recente State of Play, No Rest for The Wicked ha un periodo di uscita in versione 1.0, ma arriverà prima su PC e PS5 e solo successivamente su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, e questo a quanto pare perché i lavori sulla versione Series S si stanno rivelando più complessi del previsto (sebbene la questione sembra non abbia a che fare con la console Nintendo).

No Rest for the Wicked è disponibile da tempo su PC in accesso anticipato ed ha anche raggiunto un notevole record di vendite in questa fase, ma finalmente a ottobre raggiungerà la versione 1.0 completa, con diverse aggiunte e il lancio su console.