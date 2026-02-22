Il capo di Moon Studios critica la strategia di Xbox e invoca una svolta radicale per salvarla

Thomas Mahler , il capo di Moon Studios, attualmente al lavoro su No Rest for the Wicked , ha pubblicato una lunga riflessione sui cambiamenti in atto dentro Xbox, senza mandarle a dire a nessuno. Secondo lui Xbox ha bisogno di cambiamenti radicali , se vuole tornare a competere davvero sul mercato con Nintendo e PlayStation, perché negli ultimi anni ha preso una direzione confusa, fatta più di slogan che di giochi.

Il lungo messaggio di Mahler

"Volevo prendermi un momento per scrivere qualche riga sulla recente notizia che Xbox ha nominato @asha_shar come nuova responsabile," ha esordito Mahler, per poi fare continuare con una lunga premessa: "Moon Studios ovviamente ha una lunga storia con Xbox, ed è assolutamente vero che, se non fosse stato per il supporto iniziale di Microsoft, c'è una buona possibilità che non sarebbe mai esistita. Penso quindi di poter offrire una prospettiva che molti altri probabilmente non hanno."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Dirò ancora una volta alcune cose controverse per cui probabilmente avrò problemi, ma se mi conoscete sapete che preferisco essere brutalmente onesto e affrontare le conseguenze di ciò che dico, piuttosto che fare il gioco dell'aziendalista che non mi è mai piaciuto." In effetti Mahler è noto, oltre che per la qualità dei giochi di Moon Studios, anche per la sua schiettezza. "Prima di tutto, non invidio Asha. Ha davanti a sé alcuni anni incredibilmente difficili e, se vuole davvero fare le cose per bene, si è appena assunta un lavoro massacrante e in gran parte ingrato, con probabilità di successo ridicolmente più basse di quelle di fallimento."

"Ma partiamo dalle basi del business: Da un punto di vista freddo e orientato agli azionisti, è legittimo chiedersi perché Microsoft, come azienda quotata in borsa, tenga ancora Xbox a pesare sui suoi conti. Per quanto noi appassionati di videogiochi siamo cresciuti amando ciò che Xbox ha introdotto, Microsoft è una gigantesca corporation, e storicamente Xbox non è mai stata un vero motore di crescita per l'azienda nel suo complesso."

"Se guardiamo solo ai numeri, il business B2B e servizi come Azure generano ricavi enormemente maggiori di ciò che produce Xbox. Quindi... perché continuare?"

"Per me, se ci si limita a guardare ai numeri senza capire come si è arrivati a produrli, in realtà non si comprende il business."

"Un esempio veloce: Sono abbastanza sicuro che Windows non sarebbe decollato nel '95 come ha fatto se non fosse stato per il gaming. Pensate ciò che volete di Bill Gates (recentemente coinvolto nello scandalo Epstein Ndr), ma era un uomo molto intelligente e lo aveva capito. Ha spinto affinché Windows e i PC IBM diventassero il luogo in cui le persone volessero passare il loro tempo libero, non solo lavorare."

"E ha puntato doppio su quell'idea quando temeva che Sony, con PlayStation 2, potesse diventare un serio concorrente nel salotto di casa. E in effetti, è così che è nata Xbox."

"Gates aveva capito che il gaming, per quanto potesse sembrare di nicchia, è chiaramente un moltiplicatore di valore."

"Ora aggiungiamo un altro leggendario CEO della tecnologia: Steve Jobs. Jobs tornò in Apple nel '97, quando l'azienda aveva sprecato gran parte del suo potenziale ed era praticamente in rovina. Quando riprese il controllo, la situazione sembrava senza speranza. Eppure, contro ogni previsione, riuscì a trasformarla nella compagnia meglio valutata del mondo."

Qui Mahler inizia a parlare della sfida che aspetta Asha Sharma: "Xbox ha seguito per anni una strategia che chiaramente non ha funzionato. Sono stati spesi 80 miliardi di dollari in acquisizioni, ma finora gli studi acquisiti hanno prodotto pochissimi titoli davvero rivoluzionari."

"Game Pass avrebbe dovuto raggiungere 100 milioni di abbonati nel giro di pochi anni. Invece è rimasto stagnante intorno ai 30 milioni, senza una chiara strategia per raggiungere quegli obiettivi iniziali. Inserire Call of Duty nel Game Pass probabilmente è stato l'ultimo grande colpo di scena e nemmeno quello ha davvero cambiato le cose."

"La situazione, quindi, appare piuttosto cupa. Sembra di essere capitati al timone di una nave che sta affondando. Ma anche in questo scenario c'è un lato positivo e la storia mostra quale dovrebbe essere la strategia: Jobs ha ribaltato una situazione ancora più difficile. Quindi è possibile farcela. Ecco cosa penso debba accadere."

Mahler si rivolge quindi direttamente a Sharma, dandole i suoi consigli: "Deve ascoltare i giocatori. I giocatori sono estremamente frustrati perché continuano a gridare ciò che vogliono, ma sentono che nessuno li ascolta. Quindi: ascoltarli davvero e dare loro ciò che chiedono."

"Deve essere disposta a compiere mosse radicali, anche se nell'immediato la renderanno impopolare. Quando gli studi interni non riescono a produrre risultati, alcuni cambiamenti sono inevitabili. La leadership deve individuare chi è in grado di eseguire e chi invece ostacola il cambiamento. Chi non vuole evolversi deve essere sostituito. È scomodo, ma necessario."

"Chiunque abbia ambizioni diverse dal creare esperienze di gioco straordinarie e far avanzare il medium dovrebbe andare a lavorare altrove. Non si tratta di vincere guerre culturali, ma di rendere Xbox la piattaforma di riferimento. La competizione è sana e spinge tutti a migliorarsi."

"Non esistono scorciatoie. Deve puntare ossessivamente sulla qualità. Xbox ha bisogno di giochi davvero eccezionali e capaci di definire nuovi standard. Qualsiasi cosa inferiore non farà che affondare la nave. Questo significa collaborare con studi profondamente connessi alla cultura del gaming, che comprendano i giocatori e abbiano dimostrato di saper offrire ciò che il pubblico desidera. Non può più permettersi di rimanere ai margini della conversazione. Perché chiaramente, per troppo tempo le risposte non sono arrivate dall'interno."

Quindi il discorso slitta sul ruolo dei giocatori: "E ai giocatori: siamo realistici. Anche se Asha dovesse rivelarsi una forza positiva per l'industria, non potrà centrare un successo clamoroso ogni volta. Nessuno ci riesce. Lo stesso iPhone avrebbe potuto essere un fallimento totale se Jobs non avesse ascoltato persone come John Carmack, che avvertiva dei rischi di lanciare una piattaforma chiusa senza App Store e senza un accesso adeguato degli sviluppatori all'hardware. La leadership non è perfezione. È avere una visione chiara e poi ascoltare gli altri, assicurandosi con determinazione che quella visione si realizzi."

Mahler vede comunque il cambiamento di Xbox come positivo: "In definitiva, il cambiamento è positivo. Xbox ha ora la possibilità di cambiare le regole del gioco. E dovrà farlo: se vuole fare le cose per bene, sarà un lavoro lungo e difficile. Ma può riuscirci, se la persona al vertice avrà le giuste intuizioni e saprà riunire le persone adatte attorno a sé."

"Resta da vedere se sarà quella persona. Io lo spero, perché, che si ami o meno Xbox, l'industria dei videogiochi è in un posto migliore quando c'è una Xbox forte a competere con gli altri."