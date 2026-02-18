No Rest for The Wicked su Nintendo Switch 2 esiste, Moon Studios lo mostra in azione

Mentre permane l'incertezza sull'uscita di No Rest for the Wicked su console, quantomeno c'è stato un aggiornamento che sembra dare maggiore consistenza all'idea che il gioco arriverà su Nintendo Switch 2, considerando che il team Moon Studios l'ha mostrato funzionare sulla console Nintendo, sebbene ancora in lavorazione.

Il nuovo action RPG "isometrico" da parte degli autori di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps è ancora in fase di accesso anticipato su PC e sta ancora ricevendo aggiornamenti ed espansioni in vista del lancio della versione definitiva, dunque non ci sono ancora informazioni precise su date di uscita o cose del genere.

Il team, tuttavia, aveva riferito in precedenza che, oltre alla versione PC, stava valutando prima di tutto una conversione su PS5, per poi pensare eventualmente alle altre console, ma sembra che anche quella Nintendo Switch 2 sia già in corso.