No Rest for The Wicked su Nintendo Switch 2 esiste, Moon Studios lo mostra in azione

Mentre permane l'incertezza sull'uscita di No Rest for the Wicked su console, quantomeno c'è stato un aggiornamento che sembra dare maggiore consistenza all'idea che il gioco arriverà su Nintendo Switch 2, considerando che il team Moon Studios l'ha mostrato funzionare sulla console Nintendo, sebbene ancora in lavorazione.
Il nuovo action RPG "isometrico" da parte degli autori di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps è ancora in fase di accesso anticipato su PC e sta ancora ricevendo aggiornamenti ed espansioni in vista del lancio della versione definitiva, dunque non ci sono ancora informazioni precise su date di uscita o cose del genere.
Il team, tuttavia, aveva riferito in precedenza che, oltre alla versione PC, stava valutando prima di tutto una conversione su PS5, per poi pensare eventualmente alle altre console, ma sembra che anche quella Nintendo Switch 2 sia già in corso.
I lavori proseguono
Il CEO Thomas Mahler aveva riferito che, "date le attuali condizioni del mercato, potremmo pubblicare su PS5 e potenzialmente su Nintendo Switch 2 al momento, mentre dovremo discutere con Microsoft per vedere cosa abbia maggior senso fare su Xbox.
Successivamente, aveva precisato che si tratta solo di una questione di priorità, per cui No Rest for the Wicked alla fine uscirà probabilmente su tutte le console, ma a partire probabilmente da PS5.
Con un nuovo aggiornamento su X, successivamente cancellato, Mahler ha pubblicato una foto in cui lo si vede provare il gioco su Nintendo Switch 2, a conferma dunque che una versione per la console Nintendo sembra sia in sviluppo attivo.
"Oh hey! Funziona. Ora dobbiamo solo fare in modo di farlo funzionare bene", ha scritto il CEO, facendo capire che No Rest for the Wicked ha una versione Nintendo Switch 2 funzionante, ma che dev'essere ancora totalmente ottimizzata.
Nel frattempo, il gioco su PC ha ricevuto il grosso aggiornamento Together con il multiplayer cooperativo.