Replaced è stato rinviato: ecco la nuova data d'uscita

Rifiniture

"Abbiamo un aggiornamento importante da condividere riguardo al lancio di REPLACED. Dopo molti ripensamenti e confronti, abbiamo deciso di posticipare la data di uscita al 14 aprile 2026." Possiamo leggere nel comunicato ufficiale.

Il messaggio di rinvio di Replaced

"Come piccolo team al lavoro sul nostro primissimo titolo, abbiamo messo tutto ciò che avevamo in questo progetto. Sebbene il gioco sia tecnicamente completo, arrivare a questa fase finale ci ha fatto capire che abbiamo bisogno di ancora qualche settimana per assicurarci che l'esperienza sia esattamente come la meritate. Vogliamo che la versione di REPLACED che giocherete al day one sia rifinita, stabile e fedele alla visione che abbiamo condiviso con voi."

Probabilmente, la decisione è stata presa in seguito ai feedback ricevuti dalla demo su Steam, che hanno sottolineato lo stato non proprio ottimale del gioco dal punto di vista della stabilità e della pulizia: "La risposta alla nostra demo su Steam è stata il carburante definitivo per noi. A dire il vero, pubblicarla è stato stressante, ma vedere i vostri gameplay, leggere le vostre recensioni e percepire il vostro entusiasmo è stato travolgente nel senso più positivo possibile. Leggiamo costantemente i vostri commenti, e quel feedback ci sta aiutando a fare gli ultimi ritocchi che permetteranno al gioco completo di brillare."

"La vostra pazienza e il vostro supporto nel corso degli anni hanno significato moltissimo per noi. Molti di voi ci hanno seguito in questo percorso passo dopo passo, e vedere la vostra passione è ciò che rende queste ultime giornate e nottate di sviluppo degne di ogni sforzo. Siamo davvero vicinissimi al traguardo e non vediamo l'ora che possiate scoprire il risultato finale di anni di duro lavoro. E se volete dare un primo sguardo a REPLACED prima del grande giorno, la demo è ancora disponibile su Steam."