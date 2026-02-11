Disponibile la demo di Replaced, l'attesissimo action 2.5D

Replaced sarà disponibile a partire dal 12 marzo 2026. Nel frattempo potete giocare la demo ufficiale , pubblicata in occasione del Next Fest di Steam dell'inverno 2026, che inizia proprio oggi. La demo è già disponibile, quindi non vi resta che andare a scaricarla dalla pagina ufficiale del gioco . Offre la possibilità di testarlo, in attesa della versione definitiva.

Anni e anni

In Replaced, il giocatore veste i panni di R.E.A.C.H., un'intelligenza artificiale costretta contro la propria volontà in un corpo umano. Il suo compito sarà quello di infiltrarsi nei meccanismi oscuri della Phoenix Corporation, portando alla luce verità che qualcuno ha fatto di tutto per seppellire.

Ambientato in una versione alternativa degli Stati Uniti degli anni '80, devastata da una catastrofe nucleare, il gioco ci conduce nella città di Phoenix, ormai trasformata in un baluardo del potere corporativo. Qui la corruzione è sistema, i criminali prosperano nell'ombra e la vita umana ha perso ogni valore, ridotta a semplice valuta in un mercato spietato.

Annunciato nel giugno 2021 con una finestra di lancio inizialmente fissata al 2022, Replaced ha attraversato diversi rinvii che ne hanno rallentato l'uscita. Molti lo avevano accostato a The Last Night di Tim Soret, altro progetto 2.5D rimasto sospeso nel tempo. Dopo anni di silenzio e posticipi, però, Replaced sembra aver finalmente trovato la sua forma definitiva, pronto a debuttare come esclusiva Xbox e a dimostrare che l'attesa non è stata vana.