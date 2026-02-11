AMD openSIL arriva sulle motherboard AM5: firmware open-source pronto per Zen 6, il futuro prende forma

Il risultato rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di AMD verso soluzioni firmware open-source , con benefici in termini di sicurezza, flessibilità e controllo. Il primo porting di successo è stato realizzato dal blog tecnico 3mdeb, che è riuscito a far funzionare Coreboot su una scheda madre MSI PRO B850-P WIFI , un modello mainstream della piattaforma AM5. Il codice è già stato caricato su GitHub .

Come nasce openSIL di AMD?

openSIL nasce come un'architettura modulare e completamente open-source, progettata per sostituire AGESA e semplificare l'integrazione del firmware su sistemi x86. AMD descrive openSIL come una soluzione basata su tre librerie statiche scritte in C-17: Silicon, Platform e Utilities, con un design leggero, a bassa densità di codice e focalizzato sulla sicurezza. L'obiettivo è offrire un firmware più facilmente verificabile, personalizzabile e scalabile per produttori e sviluppatori con un design leggero, a bassa densità di codice e focalizzato sulla sicurezza.

Sul fronte delle CPU di nuova generazione, AMD ha confermato che i processori EPYC "Venice" basati su Zen 6 saranno i primi a supportare ufficialmente openSIL, con debutto previsto nella seconda metà del 2026. Per il segmento consumer, il supporto arriverà con i processori Zen 6 "Medusa", attesi nella prima metà del 2027, seguiti anche dalle CPU Ryzen Zen 6 note con il nome in codice Olympic Ridge.