Crimson Desert incluso con CPU e GPU AMD: promozione fino ad aprile 2026, è uno dei titoli più attesi dell'anno

AMD lancia una nuova promozione pensata per i videogiocatori PC che vogliono unire hardware di fascia alta e una grande esperienza videoludica. A partire da oggi e fino al 25 aprile 2026, chi acquisterà processori AMD Ryzen, schede grafiche AMD Radeon serie RX o sistemi AMD idonei riceverà un codice gratuito per Crimson Desert, la nuova e attesa avventura epica ambientata in un vasto mondo open world.
Il bundle nasce con l'obiettivo di valorizzare le prestazioni delle più recenti soluzioni AMD. Crimson Desert rappresenta un banco di prova ideale per dimostrare la fluidità, la stabilità e la qualità grafica offerte dall'ecosistema AMD.
L'iniziativa di AMD e cosa ci si aspetta da Crimson Desert
Grazie a questa iniziativa, i giocatori possono vivere l'esperienza completa del titolo sfruttando framerate elevati, tempi di risposta rapidi e un'elevata fedeltà visiva, elementi fondamentali per un gioco che punta molto sull'impatto cinematografico e sull'esplorazione.
Il bundle conferma inoltre l'impegno di AMD nel supportare il mondo del gaming PC, offrendo valore aggiunto non solo in termini di prestazioni hardware, ma anche di contenuti. La promozione è valida sia per componenti singoli sia per sistemi preconfigurati e laptop selezionati, ampliando così il pubblico potenziale.
Quali sono i prodotti AMD idonei alla promo per ottenere Crimson Desert?
Di seguito, l'elenco completo dei prodotti AMD idonei alla promozione, come indicato da AMD stessa:
- CPU AMD Ryzen
- AMD Ryzen 9 9950X3D
- AMD Ryzen 9 9900X3D
- AMD Ryzen 7 9850X3D
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- GPU AMD Radeon
- AMD Radeon RX 9070 XT
- AMD Radeon RX 9070
- Laptop selezionati equipaggiati con processore AMD Ryzen
- ASUS TUF Gaming A14
- ASUS ROG Strix G16
- ASUS ROG Strix G18
- ASUS ROG Flow Z13
- HP OMEN MAX 16
- HP OMEN 16
- Lenovo Legion Pro 5
- Lenovo Legion Pro 7
- Lenovo Legion 5
- MSI Raider A16
- MSI Raider A18
- MSI Crosshair A18
- Gigabyte Aero X16
- Razer Blade 14 e 16
- Serie di processori supportate
- AMD Ryzen AI 400 Series
- AMD Ryzen AI 9 300 Series
- AMD Ryzen AI 7 300 Series
- AMD Ryzen AI Max Series
- AMD Ryzen 9000HX, 9000X3D Series
- AMD Ryzen 8000HX Series
- AMD Ryzen 7000HX, 7000X3D Series
Vi interessa questa promo? Fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti!