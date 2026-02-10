Crimson Desert incluso con CPU e GPU AMD: promozione fino ad aprile 2026, è uno dei titoli più attesi dell'anno

AMD lancia una nuova promozione pensata per i videogiocatori PC che vogliono unire hardware di fascia alta e una grande esperienza videoludica. A partire da oggi e fino al 25 aprile 2026 , chi acquisterà processori AMD Ryzen, schede grafiche AMD Radeon serie RX o sistemi AMD idonei riceverà un codice gratuito per Crimson Desert , la nuova e attesa avventura epica ambientata in un vasto mondo open world.

L'iniziativa di AMD e cosa ci si aspetta da Crimson Desert

Grazie a questa iniziativa, i giocatori possono vivere l'esperienza completa del titolo sfruttando framerate elevati, tempi di risposta rapidi e un'elevata fedeltà visiva, elementi fondamentali per un gioco che punta molto sull'impatto cinematografico e sull'esplorazione.

Il bundle conferma inoltre l'impegno di AMD nel supportare il mondo del gaming PC, offrendo valore aggiunto non solo in termini di prestazioni hardware, ma anche di contenuti. La promozione è valida sia per componenti singoli sia per sistemi preconfigurati e laptop selezionati, ampliando così il pubblico potenziale.