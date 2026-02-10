Il nuovo trailer di One Piece: Stagione 2 ci porta sulla rotta maggiore con Netflix

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per One Piece: Stagione 2, seguito dell'adattamento in forma di serie TV live action del celebre manga/anime di Eiichiro Oda, che arriverà il 10 marzo sul servizio di streaming video.

Tutto è pronto dunque per la messa in scena di questa seconda parte, che dovrebbe portarci sulla rotta maggiore alla scoperta di nuove terre e ulteriori personaggi e situazioni folli tratti direttamente dalla serie originale.

Dopo aver visto il teaser della seconda stagione il mese scorso, possiamo dunque vedere il trailer completo di questa, riportato qui sotto.