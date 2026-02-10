Il nuovo trailer di One Piece: Stagione 2 ci porta sulla rotta maggiore con Netflix

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per One Piece: Stagione 2, seguito dell'adattamento in forma di serie TV live action del celebre manga/anime di Eiichiro Oda, che arriverà il 10 marzo sul servizio di streaming video.
Tutto è pronto dunque per la messa in scena di questa seconda parte, che dovrebbe portarci sulla rotta maggiore alla scoperta di nuove terre e ulteriori personaggi e situazioni folli tratti direttamente dalla serie originale.
Dopo aver visto il teaser della seconda stagione il mese scorso, possiamo dunque vedere il trailer completo di questa, riportato qui sotto.
Nuove e folli avventure ci aspettano
La seconda stagione di One Piece introdurrà Chopper all'interno della ciurma di Cappello di Paglia, ma arriverà anche Nico Robin, due personaggi particolarmente attesi dagli appassionati e che sembrano essere stati riprodotti a dovere in questo adattamento.
Il trailer, visibile qui sopra, presenta un montaggio di diverse scene tratte dai nuovi episodi, che consente di vedere qualcosa delle nuove avventure che attendono i nostri eroi.
Iñaki Godoy riprende il suo ruolo di protagonista con Luffy, Mackenyu è Roronoa Zoro, Emily Rudd interpreta Nami, Jacob Romero è Usopp mentre Taz Skylar è Sanji, confermando dunque gli elementi centrali della ciurma.
Nel cast troviamo anche Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward e Chioma Umeala.
A questo punto attendiamo il 10 marzo per assistere all'avvio della seconda stagione di One Piece.