Il trailer di Mercoledì Stagione 3 conferma l'inizio delle riprese e un'attrice di Stranger Things

L'informazione è arrivata grazie a un nuovo trailer, che potete vedere poco sotto. La vera e propria novità però è un'altra: un'attrice di Stranger Things .

Mercoledì Stagione 3 ha iniziato le riprese. La conferma del via libera alla nuova stagione era stata data mesi e mesi fa, ma ora sappiamo che il team sta lavorando allo show.

Il cast di Mercoledì Stagione 3

Parliamo di Winona Ryder (Joyce Byers in Stranger Things) che si riunisce così sia a Tim Burton che alla collega Jenna Ortega (la protagonista, Mercoledì), con la quale ha realizzato il secondo Beetlejuice. All'interno di Mercoledì Stagione 3, Winona Ryder sarà 'Tabitha', un nuovo personaggio i cui dettagli non sono noti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Oltre a lei ci sarà spazio per altri nuovi volti, ovvero Chris Sarandon (La storia fantastica), Noah Taylor (Peaky Blinders), Oscar Morgan (A Knight of the Seven Kingdoms) e Kennedy Moyer (Roofman). Eva Green, già annunciata in precedenza, sarà parte della Stagione 3 nei panni di Zia Ophelia.

Nel 2024, era stato chiesto a Jenna Ortega se Winona Ryder sarebbe mai diventata parte di Mercoledì e la risposta era stata: "Sarebbe fico, ma quella ragazza è davvero impegnata. Non ha davvero tempo, persino riuscire a organizzarci per realizzare questo film [ndr, stanno parlando di Beetlejuice Beetlejuice], sai, è stato difficile. Amerei lavorare con Winona di nuovo e non sarà su Mercoledì, sarà all'interno di qualche altro show, spero. Ne abbiamo parlato spesso e sarebbe una bellissima cosa per me".

Parlando della nuova stagione di Mercoledì, gli showrunner e creatori Al Gough e Miles Millar hanno dichiarato in un comunicato: "Ai fan, apprezziamo la vostra pazienza e i vostri famelici commenti online: le vostre teorie contorte hanno ispirato i nostri incubi. In questa stagione diamo il benvenuto a nuovi studenti, nuovi insegnanti e riportiamo alla luce alcuni segreti della Famiglia Addams sepolti da tempo. Non dite che non vi avevamo avvertiti".