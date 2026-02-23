Pare che Sarah Bond fosse una figura autoritaria e controversa, e che non amasse il dissenso interno

Il ritiro di Phil Spencer dalla guida di Xbox era atteso da tempo, ma ciò che ha sorpreso molti è stata anche l'uscita di scena di Sarah Bond, presidente di Xbox e considerata da molti come la sua erede naturale.
I vertici di Microsoft, il CEO Satya Nadella e la CFO Amy Hood, hanno invece scelto di affidare la divisione videogiochi ad Asha Sharma, proveniente dal settore AI dell'azienda. Secondo quanto riportato dalla testata The Verge, c'è un motivo per cui è andata così e la decisione non ha stupito del tutto chi lavora (o ha lavorato) in Microsoft: negli ultimi mesi, secondo varie fonti interne contattate dal giornalista Tom Warren, l'uscita di Bond sembrava sempre più probabile.
Spencer, dopo anni segnati dalla lunga e travagliata acquisizione di Activision Blizzard e da un cambio di strategia che ha portato Xbox ad abbandonare progressivamente l'esclusività per puntare sul multipiattaforma, aveva già maturato la decisione di lasciare.
Niente dissenso
L'annuncio, trapelato prima del previsto, ha generato un tumulto: diversi team hanno appreso la notizia dai media anziché da comunicazioni ufficiali. Nei messaggi dei dirigenti, Spencer è stato celebrato, mentre Bond è stata appena menzionata o del tutto ignorata.
Promossa nel 2023 subito dopo la chiusura dell'accordo da 68,7 miliardi di dollari per Activision Blizzard, Bond aveva assunto un ruolo centrale nella nuova visione "Xbox ovunque": espandere il brand oltre la console, puntando su cloud e mobile. Campagne come "This is an Xbox", che suggerivano come uno smartphone o una TV potessero essere un Xbox grazie allo streaming, hanno però creato confusione sia tra i consumatori sia all'interno dell'azienda. Anche il promesso store mobile Xbox, annunciato per il 2024, non ha mai visto la luce.
Nel frattempo, i ricavi hardware di Xbox sono calati per tre anni consecutivi, e la strategia di spostare l'attenzione dalla console al cloud non ha prodotto i risultati sperati. Diversi dipendenti descrivono Bond come determinata e abile nelle partnership, ma anche poco incline al dissenso interno. Il tentativo di inseguire un nuovo pubblico, avrebbe finito per far trascurare i fan storici, che si sono distaccati sempre più dall'ecosistema.
Con l'uscita di Spencer, figura molto amata per essere riuscito a risollevare Xbox dopo il difficile periodo di Xbox One e per aver promosso iniziative come il crossplay e Xbox Game Pass, l'obiettivo sembra ora quello di fare qualche passo indietro, per recuperare terreno.