Pare che Sarah Bond fosse una figura autoritaria e controversa, e che non amasse il dissenso interno

Il ritiro di Phil Spencer dalla guida di Xbox era atteso da tempo, ma ciò che ha sorpreso molti è stata anche l'uscita di scena di Sarah Bond, presidente di Xbox e considerata da molti come la sua erede naturale.

I vertici di Microsoft, il CEO Satya Nadella e la CFO Amy Hood, hanno invece scelto di affidare la divisione videogiochi ad Asha Sharma, proveniente dal settore AI dell'azienda. Secondo quanto riportato dalla testata The Verge, c'è un motivo per cui è andata così e la decisione non ha stupito del tutto chi lavora (o ha lavorato) in Microsoft: negli ultimi mesi, secondo varie fonti interne contattate dal giornalista Tom Warren, l'uscita di Bond sembrava sempre più probabile.

Spencer, dopo anni segnati dalla lunga e travagliata acquisizione di Activision Blizzard e da un cambio di strategia che ha portato Xbox ad abbandonare progressivamente l'esclusività per puntare sul multipiattaforma, aveva già maturato la decisione di lasciare.