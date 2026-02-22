La nuova CEO di Microsoft Gaming svela il proprio profilo Xbox, ma alcuni lo trovano sospetto

Ora, Sharma ha deciso di svelare il proprio profilo Xbox , per permettere al mondo di vedere cosa ha giocato ad oggi. L'amministratrice delegata ha ottenuto oltre 10.000 punti tramite una serie di videogiochi, ma gli appassionati ritengono che il suo profilo abbia qualcosa di strano.

I dettagli sul profilo Xbox della nuova CEO

Prima di tutto, Sharma ha ottenuto il 100% in Firewatch e in Ball x Pit, giocando per 43 ore a quest'ultimo in una sola settimana (circa sei ore al giorno in media, non poche ammettiamolo). Inoltre, ha giocato una manciata di ore a Minecraft, sbloccando un Obiettivo raro che pochi nuovi giocatori riescono a ottenere.

Il profilo di Sharma

Ha poi giocato un po' ad Halo, Forza Horizon 5, Fallout 76, Call of Duty e Keeper, oltre a Borderlands 2 (pare, dopo che un utente online le ha consigliato di provarlo). L'idea di alcuni è che questo account, che pare creato o comunque realmente utilizzato a partire da metà gennaio - quando ha sbloccato il proprio primo Obiettivo in Halo Infinite -, sia in realtà una sorta di modo per legittimarla, considerando soprattutto che si sta dedicando perlopiù a serie di Microsoft.

Il suo account crea inoltre un forte contrasto con quello di Phil Spencer, noto appassionato di videogiochi e cacciatore di Obiettivi, spesso visto online a giocare con altri utenti di Xbox. Sharma stessa ha però ammesso che ha "giusto iniziato a toccare i videogiochi" e che "non è XboxP3" (il nome dell'account di Phil Spencer), tramite alcuni commenti sui social. Afferma poi che i suoi giochi preferiti sono Halo, Valheim e Goldeneye.

Cosa vuol dire tutto questo? È una montatura? Sharma sta genuinamente provando ad avvicinarsi al mondo dei videogiochi? Impossibile dirlo, ovviamente, ma ci racconta qualcosa di interessante sul pubblico: i videogiocatori non hanno grande fiducia nella nuova CEO, anche perché proviene dal mondo dell'Intelligenza Artificiale e non ha esperienze col mercato videoludico. La verità è che avremo una risposta dalle sue azioni e dalle prossime mosse di Xbox.

