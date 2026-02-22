0

Castlevania: Lords of Shadow Ultimate Edition è in offerta su Instant Gaming, (ri)vivi un'avventura epica

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta su Castlevania: Lords of Shadow Ultimate Edition. Tutti i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   22/02/2026
Castlevania: Lords of Shadow Ultimate Edition
Castlevania: Lords of Shadow - Ultimate Edition
Castlevania: Lords of Shadow - Ultimate Edition
News Video Immagini

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta su Castlevania: Lords of Shadow Ultimate Edition che viene messo in sconto dell'88% per un costo totale e finale d'acquisto di 4,57€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Castlevania: Lords of Shadow Ultimate Edition è l'edizione completa di Castlevania: Lords of Shadow, una nuova e oscura reinterpretazione del mito della celebre saga targata Konami. Il protagonista è Gabriel Belmont, membro della Confraternita della Luce, un ordine di cavalieri sacri votati alla difesa dell'umanità contro il soprannaturale.

Ulteriori dettagli sul gioco

Dopo il brutale assassinio della moglie, la cui anima è rimasta intrappolata tra il mondo dei vivi e quello dei morti, Gabriel intraprende un viaggio segnato dal dolore e dalla redenzione, guidato dallo spirito dell'amata verso una verità sconvolgente.

Castle4

L'edizione include anche i DLC Reverie e Resurrection. In Reverie, Gabriel ritorna nel castello del finale per aiutare l'ancella della Regina dei vampiri, in tre intensi capitoli ricchi di colpi di scena. Resurrection conclude la storia rivelando il destino dei Belmont: Gabriel affronta il demone "The Forgotten One", deciso a distruggere l'umanità. Solo lui può fermarlo. Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Castlevania: Lords of Shadow Ultimate Edition è in offerta su Instant Gaming, (ri)vivi un'avventura epica