Castlevania: Lords of Shadow Ultimate Edition è in offerta su Instant Gaming, (ri)vivi un'avventura epica

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta su Castlevania: Lords of Shadow Ultimate Edition che viene messo in sconto dell'88% per un costo totale e finale d'acquisto di 4,57€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Castlevania: Lords of Shadow Ultimate Edition è l'edizione completa di Castlevania: Lords of Shadow, una nuova e oscura reinterpretazione del mito della celebre saga targata Konami. Il protagonista è Gabriel Belmont, membro della Confraternita della Luce, un ordine di cavalieri sacri votati alla difesa dell'umanità contro il soprannaturale.