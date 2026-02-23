Formula Legends avrà anche un'edizione fisica, ecco quando

Microids ha annunciato l'arrivo dell'edizione fisica di Formula Legends, il nuovo racing game sviluppato da 3DClouds. Si tratta di un titolo che celebra l'epoca d'oro delle corse, disponibile dal 18 settembre 2025 in formato digitale. Quindi, l'edizione fisica è stata pensata per un pubblico molto specifico, formato da fan e collezionisti. Si chiamerà Formula Legends - Legacy Edition, sarà disponibile nelle versioni PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch e sarà lanciata il 4 giugno 2026.
I contenuti dell'edizione fisica
Si tratta di un'edizione speciale, che includerà diversi bonus. Oltre al gioco completo, comprenderà 8 DLC. Inoltre, nella confezione ci saranno 4 litografie esclusive e un poster da collezione.
Insomma, chi ama avere i giochi in formato fisico sarà felice di questa nuova edizione del gioco, che potrà tenere bene in mostra nella sua libreria.
Nella nostra recensione di Formula Legends, abbiamo scritto che la sua idea di base è interessante: ripercorrere buona parte della storia della F1 guidando macchine sempre più veloci. La grafica è piacevole, ma il sistema di guida è un po' bizzarro: potrebbe funzionare in multiplayer, peccato che non ci sia alcuna possibilità di giocare con gli amici, nemmeno tramite split-screen. La modalità carriera esaurisce il proprio appeal dopo aver sbloccato tutti i tracciati. Da segnalare infine diversi bug facilmente risolvibili con i primi aggiornamenti. Nel complesso un'occasione sprecata.