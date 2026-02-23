Formula Legends avrà anche un'edizione fisica, ecco quando

Microids ha annunciato l'arrivo dell'edizione fisica di Formula Legends, il nuovo racing game sviluppato da 3DClouds. Si tratta di un titolo che celebra l'epoca d'oro delle corse, disponibile dal 18 settembre 2025 in formato digitale. Quindi, l'edizione fisica è stata pensata per un pubblico molto specifico, formato da fan e collezionisti. Si chiamerà Formula Legends - Legacy Edition, sarà disponibile nelle versioni PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch e sarà lanciata il 4 giugno 2026.