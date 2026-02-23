Le cuffie Corsair HS55 Wireless sono in offerta su Amazon: sorround 7.1, leggere e autonomia lunga

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulle cuffie Corsair HS55 bluetooth che vengono messe in offerta con uno sconto attivo del 33% per un costo totale e finale d'acquisto di 79,99€. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Le cuffie Bluetooth Corsair Gaming HS55 offrono un'esperienza audio wireless di alta qualità, ideale per il gaming e l'uso quotidiano. Grazie alla connessione a bassa latenza tramite banda da 2,4 GHz o bluetooth, garantiscono un suono stabile e privo di ritardi, con una portata fino a 15 metri e una batteria capace di durare fino a 24 ore.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Il design leggero, con un peso di soli 266 grammi, assicura comfort anche durante sessioni prolungate. I padiglioni in memory foam rivestiti in materiale morbido riducono la pressione sulle orecchie, mentre l'archetto regolabile si adatta facilmente a qualsiasi forma della testa.
L'audio è potenziato da driver in neodimio da 50 mm, che restituiscono un suono nitido e dettagliato, permettendo di percepire ogni sfumatura sonora del gioco. Su PC e Mac è disponibile l'audio Dolby Surround 7.1 wireless, mentre su PS5 viene supportata la tecnologia Tempest 3D Audio. Il microfono omnidirezionale con funzione flip-to-mute consente comunicazioni chiare.