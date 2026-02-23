Nacon Connect 2026 è stato annunciato con un teaser, ecco quando verrà trasmesso

Nacon Connect 2026 è stato annunciato con un teaser: il nuovo evento organizzato da Nacon verrà trasmesso il prossimo 4 marzo alle 20.00, ora italiana, e fungerà da palcoscenico per presentare le ultime novità del publisher.
Fra i giochi che presenti spiccano l'avventura horror Cthulhu: The Cosmic Abyss, l'altrettanto inquietante The Mound: Omen of Cthulhu, l'action RPG in stile anime Edge of Memories e l'interessante gioco di guida Endurance Motorsport Series.
Nacon approfitterà tuttavia dell'evento anche per annunciare i suoi nuovi progetti, come da tradizione per il Connect, e per presentare le ultime novità del suo catalogo accessori, che si arricchirà di nuovi prodotti all'avanguardia.
L'appuntamento con la nuova edizione di Nacon Connect è dunque fissato al prossimo 4 marzo alle 20.00, e potrete sicuramente seguire la presentazione in diretta qui su Multiplayer.it, con il commento della redazione.
Fra orrore cosmico, bolidi e scenari colorati
Mostrato pochi giorni fa con un nuovo trailer, Cthulhu: The Cosmic Abyss si pone probabilmente come il più interessante fra i titoli che Nacon ha attualmente in cantiere, grazie ad atmosfere che sembrano davvero convincenti e a una base narrativa che potrà attingere a uno degli immaginari più suggestivi della letteratura mondiale.
Un discorso del tutto simile può essere fatto per The Mound: Omen of Cthulhu, annunciato esattamente un anno fa, che si distingue però per le sue meccaniche cooperative, mentre Edge of Memories propone uno stile diametralmente opposto, fatto di scenari coloratissimi e di uno stile anime.