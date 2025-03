L'horror co-op The Mound: Omen of Cthulhu è stato annunciato da Nacon per PS5, Xbox e PC

Durante il Nacon Connect andato in onda questa sera gli sviluppatori di ACE Team hanno presentato The Mound: Omen of Cthulhu . Si tratta di un gioco horror cooperativo basato sul mito di Cthulhu ideato da H.P. Lovecraft.

I primi dettagli su The Mound: Omen of Cthulhu

Stando ai dettagli offerti dagli sviluppatori, The Mound: Omen of Cthulhu è un gioco horror in prima persona cooperativo fino a quattro giocatori. Prende ispirazione dal romanzo "Il tumulo" (The Mound), mettendo gli utenti nei panni di una squadra di conquistadores in spedizione alla scoperta di una leggendaria città sotterranea che si dice contenga tesori inestimabili.

Ovviamente non sarà un viaggio di piacere. Infatti, nelle profondità di una giungla inquietante e opprimente, i giocatori devono esplorare e sopravvivere a entità mostruose e ultraterrene che distorcono i loro sensi e minacciano la loro sanità mentale e le loro vite.

Cosa ne pensate, questo primo assaggio di The Mound: Omen of Cthulhu via ha colpito positivamente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.