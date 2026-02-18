Cthulhu: The Cosmic Abyss si mostra in un nuovo trailer sulle meccaniche investigative

Sviluppato da Big Bad Wolf, Cthulhu: The Cosmic Abyss ha la data di uscita non lontana, fissata per il 16 aprile, e una demo in arrivo il 23 febbraio nel corso della Steam Next Fest che si svolgerà nei prossimi giorni, dando modo di provarlo in anteprima e in maniera approfondita.

Indagatori dell'incubo

Nel trailer ci ritroviamo a percorrere gli inquietanti corridoi della stazione mineraria Ocean-I, che Noah trova misteriosamente deserta, almeno all'apparenza, ma disseminata di segni di una violenta lotta e di una follia devastante.

Lo scenario appare coperto da graffi sulle pareti, strane rune dipinte col sangue, materia organica sconosciuta e altri elementi che sembrano puntare verso eventi violenti e legati in qualche modo all'occulto: per capire cosa sia accaduto, il giocatore deve fare affidamento sul proprio ingegno e sulle abilità della sua IA personale, KEY.

In particolare, le meccaniche investigative presenti nel gioco si basano sull'analisi degli indizi grazie al supporto costante di KEY e al suo database interattivo, sull'uso del sonar come strumento multifunzione in grado di aiutare ad orientarsi ma anche a scoprire segreti nascosti e sulla manipolazione degli oggetti spesso necessaria per scoprire ulteriori indizi utili.

In Cthulhu: The Cosmic Abyss, ogni capitolo presenta un dilemma: si tratta di scegliere il proprio percorso fra strade più ovvie ma pericolose, che possono accelerare la discesa nella follia, oppure le piste più complesse, che richiedono indagini più approfondite per fare la scelta giusta, con decisioni che cambiano lo svolgersi della storia.

Come abbiamo visto, Cthulhu: The Cosmic Abyss è una rivisitazione futuristica dell'orrore lovecraftiano.