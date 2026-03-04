Il trailer della storia di Cthulhu: The Cosmic Abyss apre le prenotazioni

Big Bad Wolf e Nacon hanno pubblicato il trailer della storia di Cthulhu: The Cosmic Abyss, l'inquietante avventura in arrivo il prossimo 16 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, aprendo contestualmente le prenotazioni.

Il video ci introduce alla trama del gioco, ambientata in un 2053 in cui il mondo è sull'orlo della catastrofe a causa della scarsità delle risorse e vengono organizzate spedizioni sottomarine alla ricerca di una possibile salvezza. Il protagonista della storia, Noah, è un agente inviato appunto in una di queste missioni.

Quando tuttavia le indagini della Ocean-I portano alla scoperta di un'antica e leggendaria città sommersa, R'lyeh, la situazione cambia improvvisamente. In quel luogo è infatti stata confinata una delle entità più potenti e terribili dell'immaginario lovecraftiano, Cthulhu.

Nel trailer vediamo alcuni estratti di un messaggio registrato da Andrew Marsh, CEO della compagnia, prima della sua misteriosa scomparsa: uno dei nostri obiettivi sarà proprio quello di provare a salvarlo, dopo aver perso ogni contatto con il team di scienziati assegnati alla spedizione.