Il trailer della storia di Cthulhu: The Cosmic Abyss apre le prenotazioni

Big Bad Wolf e Nacon hanno pubblicato il trailer della storia di Cthulhu: The Cosmic Abyss, l'inquietante avventura in arrivo il prossimo 16 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, aprendo contestualmente le prenotazioni.
Il video ci introduce alla trama del gioco, ambientata in un 2053 in cui il mondo è sull'orlo della catastrofe a causa della scarsità delle risorse e vengono organizzate spedizioni sottomarine alla ricerca di una possibile salvezza. Il protagonista della storia, Noah, è un agente inviato appunto in una di queste missioni.
Quando tuttavia le indagini della Ocean-I portano alla scoperta di un'antica e leggendaria città sommersa, R'lyeh, la situazione cambia improvvisamente. In quel luogo è infatti stata confinata una delle entità più potenti e terribili dell'immaginario lovecraftiano, Cthulhu.
Nel trailer vediamo alcuni estratti di un messaggio registrato da Andrew Marsh, CEO della compagnia, prima della sua misteriosa scomparsa: uno dei nostri obiettivi sarà proprio quello di provare a salvarlo, dopo aver perso ogni contatto con il team di scienziati assegnati alla spedizione.
Soli nell'immenso vuoto
Cthulhu: The Cosmic Abyss è una rivisitazione futuristica dell'orrore lovecraftiano: nei panni di Noah dovremo muoverci costantemente in bilico fra incubo e realtà, facendo affidamento sull'intelligenza artificiale KEY perché ci aiuti a mantenere integra la nostra mente nel corso dell'avventura.
Caratterizzato da una visuale in prima persona che enfatizza il coinvolgimento e la tensione, il titolo sviluppato da Big Bad Wolf include enigmi complessi, scelte morali e diramazioni che ci condurranno a diversi possibili finali in base alle decisioni che prenderemo.