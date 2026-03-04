Control Resonant si mostra in un nuovo video gameplay con sequenze inedite e vari dettagli

Control Resonant si è mostrato in un nuovo video gameplay che consente di vedere alcune sequenze inedite del gioco e ottenere vari dettagli su questo nuovo capitolo in sviluppo da parte di Remedy, che presenta diverse novità rispetto al capostipite.
Come è possibile capire anche guardando il video in questione, Resonant appare alquanto diverso da Control, nonostante condivida lo stesso mondo e faccia parte della stessa storia, approfondendo però maggiormente il personaggio di Dylan Faden, il fratello di Jesse, alle prese con una missione che sembra ancora più complicata.
In base a quanto riferito dal lead designer, il gioco non ha propriamente caratteristiche da souls-like ma è un "aggressive action", a significare una maggiore insistenza sull'azione e gli scontri anche a corto raggio, quasi come un action classico più che uno sparatutto.
Le caratteristiche emerse
Particolare anche la progressione di Dylan, che è strutturata in maniera simile a un gioco d'azione più tradizionale tipo Devil May Cry, con la possibilità di sbloccare numerose mosse, talmente tante che pare sia improbabile riuscire a sbloccarle tutte in una sola run.
L'arma principale è caratterizzata da attacchi personalizzabili sia per quanto riguarda i principali che i secondari, oltre a mosse finali per le combo che consentono una notevole personalizzazione dello stile di combattimento.
All'interno di Control Resonant si trova un ambiente che ricorda il luogo mentale di Alan Wake 2, chiamato The Gap, che consente di provare nuove abilità e modificare l'arma. Ci sono pare vari uffici dell'FBC sparsi in giro per la mappa, che si evolvono progredendo nel gioco.
Il gioco è ambientato a Manhattan, che risulta però suddivisa in vari quartieri diversi, fortemente caratterizzati dal punto di vista grafico e chiaramente distorti, con la mappa che dovrebbe essere più navigabile e leggibile rispetto a quella di Control, risultando come un elemento attivo nel gameplay.
Il gameplay appare molto veloce, qualcosa di simile agli action classici come Devil May Cry o Bayonetta, inoltre durante l'azione emergono dialoghi un po' nello stile dei titoli Blockbuster moderni, cosa che rappresenta un po' un cambio di tono rispetto al primo Control.
Remedy pare abbia lavorato profondamente sul motore grafico per migliorare la distanza visiva e consentire la presenza di un maggior numero di nemici, sempre mantenendo il target dei 60 fps su tutte le piattaforme.
Di recente avevamo visto un altro gameplay trailer durante lo State of Play di febbraio, mentre restiamo in attesa di comunicazioni su una data di uscita, considerando che il periodo di uscita sembrava essere già fissato.