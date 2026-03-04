Control Resonant si mostra in un nuovo video gameplay con sequenze inedite e vari dettagli

Control Resonant si è mostrato in un nuovo video gameplay che consente di vedere alcune sequenze inedite del gioco e ottenere vari dettagli su questo nuovo capitolo in sviluppo da parte di Remedy, che presenta diverse novità rispetto al capostipite.

Come è possibile capire anche guardando il video in questione, Resonant appare alquanto diverso da Control, nonostante condivida lo stesso mondo e faccia parte della stessa storia, approfondendo però maggiormente il personaggio di Dylan Faden, il fratello di Jesse, alle prese con una missione che sembra ancora più complicata.

In base a quanto riferito dal lead designer, il gioco non ha propriamente caratteristiche da souls-like ma è un "aggressive action", a significare una maggiore insistenza sull'azione e gli scontri anche a corto raggio, quasi come un action classico più che uno sparatutto.