Control Resonant potrebbe avere un periodo di uscita già fissato e alquanto vicino

Un report distribuito agli investitori piazzerebbe il periodo di uscita di Control Resonant non molto lontano da ora: vediamo dunque quando dovrebbe arrivare il nuovo capitolo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   23/01/2026
Un'immagine di Control Resonant
Potrebbe esserci un periodo di uscita già fissato per Control Resonant, almeno per quanto riguarda i progetti interni di Remedy ma possibilmente soggetto a cambiamenti: si tratterebbe del secondo trimestre del 2026, dunque alquanto vicino.

Il gioco è stato presentato ai TGA 2025 con un primo trailer e si tratta del nuovo capitolo di quella che è diventata una serie per Remedy, che prosegue gli eventi narrati nel primo ampliando ulteriormente lo strano universo costruito per l'action adventure.

Considerando che l'annuncio è arrivato solo il mese scorso, può risultare strano pensare che il titolo possa essere in arrivo già nei prossimi mesi, ma effettivamente il progetto è in sviluppo ormai da tempo presso il team.

Uscita entro giugno?

Remedy ha parlato già in via ufficiale di quello che veniva definito Control 2, o comunque il seguito di Control, nei documenti finanziari e anche in alcune comunicazioni pubbliche, ma la presentazione vera e propria si è svolta solo ai The Game Awards del mese scorso.

Tuttavia, dato anche il periodo di lancio previsto per il 2026, non è escluso che l'uscita possa essere stata piazzata nel secondo trimestre, che va da aprile a giugno di quest'anno.

In questo caso, l'informazione arriva da un nuovo report rivolto agli investitori e condiviso dalla stessa Remedy, nel quale Control Resonant viene piazzato nel "Q2 del 2026", dunque dovrebbe arrivare entro giugno, ma ovviamente è difficile avere certezze incrollabili sulle tempistiche di lancio dei videogiochi, al giorno d'oggi.

Nel frattempo abbiamo saputo che Control Resonant è il gioco più grande e ambizioso di Remedy Entertainment.

