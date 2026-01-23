Control Resonant potrebbe avere un periodo di uscita già fissato e alquanto vicino

Considerando che l'annuncio è arrivato solo il mese scorso, può risultare strano pensare che il titolo possa essere in arrivo già nei prossimi mesi, ma effettivamente il progetto è in sviluppo ormai da tempo presso il team.

Il gioco è stato presentato ai TGA 2025 con un primo trailer e si tratta del nuovo capitolo di quella che è diventata una serie per Remedy, che prosegue gli eventi narrati nel primo ampliando ulteriormente lo strano universo costruito per l'action adventure.

Uscita entro giugno?

Remedy ha parlato già in via ufficiale di quello che veniva definito Control 2, o comunque il seguito di Control, nei documenti finanziari e anche in alcune comunicazioni pubbliche, ma la presentazione vera e propria si è svolta solo ai The Game Awards del mese scorso.

Lo strano mondo di Control Resonant

Tuttavia, dato anche il periodo di lancio previsto per il 2026, non è escluso che l'uscita possa essere stata piazzata nel secondo trimestre, che va da aprile a giugno di quest'anno.

In questo caso, l'informazione arriva da un nuovo report rivolto agli investitori e condiviso dalla stessa Remedy, nel quale Control Resonant viene piazzato nel "Q2 del 2026", dunque dovrebbe arrivare entro giugno, ma ovviamente è difficile avere certezze incrollabili sulle tempistiche di lancio dei videogiochi, al giorno d'oggi.

Nel frattempo abbiamo saputo che Control Resonant è il gioco più grande e ambizioso di Remedy Entertainment.