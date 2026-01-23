Control Resonant potrebbe avere un periodo di uscita già fissato e alquanto vicino

Potrebbe esserci un periodo di uscita già fissato per Control Resonant, almeno per quanto riguarda i progetti interni di Remedy ma possibilmente soggetto a cambiamenti: si tratterebbe del secondo trimestre del 2026, dunque alquanto vicino.
Il gioco è stato presentato ai TGA 2025 con un primo trailer e si tratta del nuovo capitolo di quella che è diventata una serie per Remedy, che prosegue gli eventi narrati nel primo ampliando ulteriormente lo strano universo costruito per l'action adventure.
Considerando che l'annuncio è arrivato solo il mese scorso, può risultare strano pensare che il titolo possa essere in arrivo già nei prossimi mesi, ma effettivamente il progetto è in sviluppo ormai da tempo presso il team.
Uscita entro giugno?
Remedy ha parlato già in via ufficiale di quello che veniva definito Control 2, o comunque il seguito di Control, nei documenti finanziari e anche in alcune comunicazioni pubbliche, ma la presentazione vera e propria si è svolta solo ai The Game Awards del mese scorso.
Tuttavia, dato anche il periodo di lancio previsto per il 2026, non è escluso che l'uscita possa essere stata piazzata nel secondo trimestre, che va da aprile a giugno di quest'anno.
In questo caso, l'informazione arriva da un nuovo report rivolto agli investitori e condiviso dalla stessa Remedy, nel quale Control Resonant viene piazzato nel "Q2 del 2026", dunque dovrebbe arrivare entro giugno, ma ovviamente è difficile avere certezze incrollabili sulle tempistiche di lancio dei videogiochi, al giorno d'oggi.
Nel frattempo abbiamo saputo che Control Resonant è il gioco più grande e ambizioso di Remedy Entertainment.