Mass Effect 5 va avanti: BioWare cerca un direttore della produzione dedicato

L'informazione è chiaramente vaga, ma è una delle poche che menziona specificamente Mass Effect 5, o meglio il nuovo capitolo nella serie che non ha ancora un nome specifico: si tratta in questo caso di un annuncio di lavoro per un direttore della produzione.

Da una parte è evidente che il progetto è ancora in vita e sta andando avanti, dall'altra il fatto di cercare persone dedicate a figure di questa importanza potrebbe far pensare che i lavori sono ancora in una fase molto avanzata, ma in ogni caso quello che conta è il fatto che il gioco esista.

Considerando che sono passati ormai quasi dieci anni da Mass Effect: Andromeda, e ancora di più dall'amata trilogia originale della serie, è chiaro che ci sia una grande attesa per questo nuovo capitolo.