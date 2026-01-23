Mass Effect 5 va avanti: BioWare cerca un direttore della produzione dedicato

L'informazione è chiaramente vaga, ma è una delle poche che menziona specificamente Mass Effect 5, o meglio il nuovo capitolo nella serie che non ha ancora un nome specifico: si tratta in questo caso di un annuncio di lavoro per un direttore della produzione.
Da una parte è evidente che il progetto è ancora in vita e sta andando avanti, dall'altra il fatto di cercare persone dedicate a figure di questa importanza potrebbe far pensare che i lavori sono ancora in una fase molto avanzata, ma in ogni caso quello che conta è il fatto che il gioco esista.
Considerando che sono passati ormai quasi dieci anni da Mass Effect: Andromeda, e ancora di più dall'amata trilogia originale della serie, è chiaro che ci sia una grande attesa per questo nuovo capitolo.
Se non altro è ancora vivo
Il segnale di vita è arrivato da Michael Gamble, director del progetto Mass Effect 5, che ha pubblicato un messaggio su X per reclutare nuovo personale e in particolare un direttore della produzione che possa lavorare al "prossimo Mass Effect".
"Stiamo cercando un direttore di produzione appassionato dell'universo di Mass Effect che ricopra un ruolo di leader di grande impatto nel nostro prossimo titolo Mass Effect", si legge nel messaggio di Gamble, che cita in maniera esplicita il nuovo gioco.
"Lavorerete a stretto contatto con la direzione creativa, i team dello studio e i partner interni ed esterni per promuovere la visione del gioco e garantirne la realizzazione con i più alti standard di qualità". Non è molto, ma è un segnale chiaro sul fatto che il progetto è ancora in vita.
L'attesa potrebbe comunque essere ancora lunga: anche secondo un ex-BioWare, Mass Effect 5 arriverà "molto tempo dopo" Dragon Age: The Veilguard, considerando anche delle dimensioni di questi progetti. Già lo scorso novembre BioWare aveva confermato che lo sviluppo stava proseguendo sul gioco.