Mass Effect 5 arriverà "molto tempo dopo" Dragon Age: The Veilguard, secondo un ex Bioware

La recente fine di Anthem ha rimesso Bioware al centro della scena. Il momento non è certo dei migliori per lo studio, già reduce dal flop di Dragon Age: The Veilguard nel 2023. Mass Effect 5, il prossimo titolo dello studio, sembra essere anche la sua ultima spiaggia. Tuttavia, secondo le stime dell' ex produttore esecutivo di Bioware Mike Darrah , potrebbe volerci "molto tempo" prima di vederlo. Lo ha dichiarato in un'intervista concessa a Destin Legarie, in cui ha esaminato il passaggio di BioWare a uno studio "a progetto unico", definendolo uno sviluppo positivo.

Concentrarsi su di un solo gioco

"Il team di Mass Effect 5 ha fatto ciò che avremmo dovuto fare quando abbiamo spostato il team di Dragon Age su Anthem, ovvero... far vincere tutti". E sebbene questo comporti intervalli più lunghi tra un'uscita e l'altra, oltre al fatto che l'attuale assetto presenti "problemi propri", Darrah ritiene che si tratti di "una serie di problemi diversa da quella che BioWare ha avuto fino, probabilmente, al 2022".

In passato, lo studio aveva "più progetti che si contendevano attenzione e risorse, finendo per ostacolarsi a vicenda e provocare effetti indesiderati a entrambi. Non è più così. Per quanto posso capire, oggi il 100% del lavoro è concentrato su Mass Effect. Ed è probabilmente la scelta migliore".

È indubbio che Bioware sia stata gestita molto male negli ultimi anni, con diversi progetti che sono deragliati in corso d'opera, ultimo dei quali proprio Veilguard.

Per quanto riguarda Mass Effect 5, è impossibile indicare una data d'uscita. Per adesso del gioco non si sa davvero nulla, tantomeno lo stato dei lavori. Secondo alcune voci di corridoio, non lo vedremo prima del 2028 o del 2029, quindi mancano ancora diversi anni per poterci giocare.