Astrobotanica si mostra di nuovo in video, in attesa dell'imminente lancio in accesso anticipato

Lo studio di sviluppo polacco Space Goblin Studio ha pubblicato un nuovo teaser trailer del survival naturalistico Astrobotanica , per mostrare i progressi fatti seguendo i feedback forniti dai giocatori durante il recente Steam Next Fest . La versione accesso anticipato del gioco sarà lanciata il 16 febbraio, quindi non manca molto per poterci giocare.

Il teaser

Astrobotanica è un survival che mette al centro la curiosità del giocatore, puntando su esplorazione e sperimentazione scientifica anziché sulla forza bruta. Ambientato 300.000 anni fa sulla Terra, il gioco segue le vicende di un botanico alieno rimasto bloccato sul nostro pianeta durante una missione cruciale per salvare il suo mondo natale.

Immerso in un ambiente ostile fatto di flora sconosciuta, fauna pericolosa, umani primitivi e un'atmosfera iper-ossigenata che il protagonista fatica a respirare, il giocatore dovrà imparare ad adattarsi rapidamente per sopravvivere, sfruttando le proprie conoscenze botaniche e facendo ricerche sul posto.

Dopo aver costruito una base operativa e coltivato un giardino per sopravvivere, il protagonista dovrà prendere a perlustrare le aree circostanti, piene di enigmi ancestrali e segreti di una Terra ancora incontaminata.

Durante l'Accesso Anticipato, Space Goblin Studio prevede di ampliare ulteriormente il mondo di gioco, aggiungendo nuove meccaniche, sistemi inediti e sviluppando progressivamente la narrazione, che verrà plasmata anche grazie al contributo diretto della community.

Dopo il successo della campagna Kickstarter e l'ottima accoglienza ricevuta all'ultimo Steam Next Fest, dove Astrobotanica è entrato nella top 100 delle demo più giocate, il team può già contare su di una community entusiasta: oltre 83.000 utenti hanno inserito Astrobotanica nella loro lista dei desideri.