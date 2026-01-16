1

Cos’è Reanimal? Un trailer riassume tutto quello che c’è da sapere sul nuovo horror dagli autori di Little Nightmares

Il nuovo trailer di Reanimal riassume in 60 secondi il nuovo horror di Tarsier Studios: due fratelli tentano di fuggire da un'isola infestata, tra mostri e puzzle.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/01/2026
Uno scatto da Reanimal
Reanimal
Reanimal
In vista del lancio di Reanimal il prossimo mese, gli sviluppatori di Tarsier Studios - già autori di Little Nightmares 1 e 2 - hanno pubblicato un breve trailer panoramico che concentra in appena 60 secondi tutto ciò che c'è da sapere sul loro nuovo horror.

Il gioco segue due fratelli orfani intrappolati su un'isola da incubo. Il loro obiettivo è salvare tre amici scomparsi e fuggire da un luogo che un tempo chiamavano casa. Per riuscirci dovranno evitare creature raccapriccianti, risolvere rompicapi e attraversare edifici decadenti immersi in un'atmosfera cupa e opprimente.

Un horror da giocare in solitaria o con un amico

Reanimal può essere affrontato in solitaria oppure condiviso con un amico grazie alla cooperativa, disponibile sia in locale sia online. Ogni copia include inoltre un Friend's Pass, che permette di giocare in multiplayer con un amico senza acquistare due copie del gioco.

La demo di Reanimal è disponibile ora anche su Nintendo Switch 2 La demo di Reanimal è disponibile ora anche su Nintendo Switch 2

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Reanimal sarà disponibile dal 13 febbraio su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. Chi vuole provarlo in anticipo può scaricare la demo, disponibile su tutte le piattaforme.

