Cos’è Reanimal? Un trailer riassume tutto quello che c’è da sapere sul nuovo horror dagli autori di Little Nightmares

In vista del lancio di Reanimal il prossimo mese, gli sviluppatori di Tarsier Studios - già autori di Little Nightmares 1 e 2 - hanno pubblicato un breve trailer panoramico che concentra in appena 60 secondi tutto ciò che c'è da sapere sul loro nuovo horror.

Il gioco segue due fratelli orfani intrappolati su un'isola da incubo. Il loro obiettivo è salvare tre amici scomparsi e fuggire da un luogo che un tempo chiamavano casa. Per riuscirci dovranno evitare creature raccapriccianti, risolvere rompicapi e attraversare edifici decadenti immersi in un'atmosfera cupa e opprimente.