I giocatori di Anthem hanno dato un ultimo saluto al gioco prima della chiusura definitiva

Il fallimento di Anthem è stato un momento topico dell'industria dei videogiochi, anche dal punto di vista simbolico. Con la chiusura definitiva dei server di gioco, molti giocatori hanno deciso di avviarlo per un'ultima volta per salutarlo, prima che diventasse completamete ingiocabile. Quindi ne hanno discusso il potenziale sui social media, parlando anche del suo potenziale come Destiny killer.

"Addio Anthem. Avevi così tanto potenziale, che spreco," ha scritto un giocatore. "Essendo uno dei più famigerati 'Destiny killer', la sua chiusura è un buon promemoria di quanto sia quasi impossibile mantenere vivo e in salute un looter shooter per anni."

"Ieri sera ho effettuato l'accesso ad Anthem per l'ultima volta. Ho fatto un ultimo giro per la mappa, completando qualche missione. Mi sono anche divertito," ha scritto un altro. "Ognuno può pensarla come vuole, ma il potenziale di questo gioco era innegabile. Volare era spettacolare."

"Un gioco che avrebbe potuto essere grandioso," ha scritto l'utente BlueSky Dominic Tarason. "La sensazione di movimento, di volo e di sparatorie? Di altissimo livello. Meglio di qualsiasi gioco ufficiale di Iron Man. Vorrei che tutte le tute supereroistiche fantascientifiche trasmettessero queste sensazioni. Ma il design delle missioni era un disastro. I livelli erano progettati come se fossero per un normale FPS a terra."

Questi giocatori hanno riassunto quello che da anni si dice di Anthem, ossia che aveva un ottimo design del volo e del combattimento, ma pessimo delle missioni. Anthem è stato vittima della frenesia da live service dei grandi editori che, nonostante i milioni di dollari investiti, spesso hanno mancato completamente il bersaglio.