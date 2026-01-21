Anthem è morto? Un fan lo ha riportato subito in vita, anche se solo per test

Sono passati pochi giorni dalla chiusura definitiva dei server di Anthem, ma i fan stanno già lavorando per farlo tornare. Mark Darrah, produttore esecutivo del gioco e veterano di Dragon Age, aveva spiegato qualche giorno fa che, fino a pochi mesi prima del lancio "Anthem conteneva effettivamente del codice per avere dei server locali funzionanti". Darrah non sapeva se il codice fosse ancora funzionante, ma secondo lui "quel codice esiste e potrebbe essere recuperato e salvato". Come aveva chiarito all'epoca, ciò avrebbe permesso al gioco di non dipendere da server dedicati, ma di "far girare il server su una delle macchine che stanno giocando". Aggiungendo dei compagni di squadra controllati dall'IA, Anthem avrebbe potuto essere giocabile anche in single player, ma Bioware non ha mai implementato questa funzione.
Fan in azione
Chiaramente alcuni fan hanno preso davvero sul serio le parole di Darrah e stanno provando a far rinascere il gioco. Cinque giorni dopo la chiusura di Anthem, su YouTube, un utente che si fa chiamare And799 ha condiviso un video test intitolato "Anthem Client as Server testing", in cui si vede il gioco tornare a funzionare. Nel filmato si vede anche l'apertura di una finestra che serve per la connessione di un secondo giocatore alla stessa sessione di gioco.
Le prestazioni non sono ancora ottimali, ma possiamo comunque vedere entrambi i personaggi che si muovono nel mondo di gioco, perfettamente connessi tramite un server alternativo gestito dall'utente.
Detto questo, And799 non ha intenzione di lavorare direttamente al ritorno di Anthem. Il suo obiettivo con il video era solo quello di dimostrare che fosse possibile. Inoltre ci sono dei problemi che andranno risolti: "Sembra che la maggior parte dei dati dei giocatori venga gestita tramite i server BioWare invece che tramite Blaze, ed è necessario per consentire al gioco di caricarsi in modalità offline". Comunque sia, ci sono già delle comunità online che si stanno attivando per provare a resuscitare Anthem, come The Fort's Forge, di cui dovrebbe far parte anche And799.