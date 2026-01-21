Anthem è morto? Un fan lo ha riportato subito in vita, anche se solo per test

Sono passati pochi giorni dalla chiusura definitiva dei server di Anthem, ma i fan stanno già lavorando per farlo tornare. Mark Darrah, produttore esecutivo del gioco e veterano di Dragon Age, aveva spiegato qualche giorno fa che, fino a pochi mesi prima del lancio "Anthem conteneva effettivamente del codice per avere dei server locali funzionanti". Darrah non sapeva se il codice fosse ancora funzionante, ma secondo lui "quel codice esiste e potrebbe essere recuperato e salvato". Come aveva chiarito all'epoca, ciò avrebbe permesso al gioco di non dipendere da server dedicati, ma di "far girare il server su una delle macchine che stanno giocando". Aggiungendo dei compagni di squadra controllati dall'IA, Anthem avrebbe potuto essere giocabile anche in single player, ma Bioware non ha mai implementato questa funzione.