Ecco Ningtendo PXBOX 5: la fusione di PS5, Xbox Series e Switch 2 creata da una modder

XNZ afferma che avere tre console era scomodo e ha quindi deciso di radunarle in una sola piattaforma , che è ovviamente di grandi dimensioni, ma che alla fine occupa meno spazio rispetto alle tre macchine da gioco separate, che richiedono tre alimentazioni e tre HDMI diversi.

La console war deve finire e un modo per farlo è avere una console unica. Come farlo? Una modder cinese - 小宁子 XNZ - ha creato la Ningtendo PXBOX 5 , una fusione di PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2.

Il video della Ningtendo PXBOX 5

La sua prima creazione ha richiesto ben 10 KG di metallo, assolutamente un prodotto non elegante, e ha quindi deciso di rifinirlo per renderlo più bello e comodo. Il prodotto finale ha tre sezioni per le console che condividono un solo sistema di raffreddamento e un sistema di alimentazione: questi ultimi due elementi erano quelli che occupavano più spazio.

La fonte di ispirazione è il Mac Pro e il design finale viene definito da XNZ stessa un "cestino della spazzatura" o più elegantemente un prisma triangolare con il sistema di raffreddamento al centro che manda l'aria verso l'alto con una ventola. La modder ha creato i propri elementi in alluminio e li ha uniti con del puro rame.

Le tre console usano un alimentatore da 250 W usato dai PC: secondo XNZ, non dovrebbero esserci problemi fintanto che non prova a eseguire due giochi in contemporanea. Un grande pulsante triangolare in cima alla console permette di attivare PS5, Xbox Series X o Nintendo Switch 2, colorando un led rispettivamente di blu, verde o rosso. Secondo il video, è in grado di passare da una console alla successiva in circa tre secondi.

Secondo la creatrice, il risultato finale è più bello di PS5 e la Ningtendo PXBOX 5 è un inno contro la console war e contro i giochi esclusivi. A voi piace?