Finalmente ci siamo: era tutto vero, Elon Musk ha reso open source l'algoritmo che regola il feed di X

Il 20 gennaio 2026 segna una nuova tappa nella strategia di Elon Musk per trasformare X in "un esempio di trasparenza aziendale". Mantenendo una promessa fatta solo una settimana prima, la piattaforma ha pubblicato su GitHub il codice sorgente del suo algoritmo di raccomandazione.
Non è la prima volta che accade (un tentativo simile era avvenuto nel 2023) ma questa nuova release promette di essere più profonda e sistematica, con l'impegno di aggiornamenti costanti ogni quattro settimane. L'elemento centrale di questa revisione è l'integrazione totale con Grok.
Ora che è open source è possibile capire come "funzione" l'algoritmo del feed di X
Secondo i documenti rilasciati, il sistema di feed "Per te" si affida ora interamente a un trasformatore basato su Grok. Questo significa che l'intelligenza artificiale analizza in tempo reale ogni clic, "mi piace" e risposta per determinare quali post organici e pubblicitari mostrare.
Un aspetto cruciale evidenziato da X è l'eliminazione della "progettazione manuale" delle funzionalità: non sono più gli umani a decidere cosa sia rilevante, ma un'automazione che riduce la complessità delle infrastrutture dati.
L'algoritmo, dunque, scansiona i post della rete dell'utente e quelli esterni, filtrando contenuti provenienti da account bloccati, parole mute o materiale considerato spam o violento. Infine, classifica i post rimanenti basandosi sulla probabilità che l'utente interagisca con essi.
Rendere open source l'algoritmo di X, basterà per dare un segnale di trasparenza?
Molti osservatori considerano l'iniziativa una forma di "teatro della trasparenza". Sebbene Musk promuova l'apertura del codice, la gestione di X è diventata per certi versi più opaca da quando la società è diventata privata. La pubblicazione arriva inoltre in un momento di forte pressione legale.
X sta anche affrontando una tempesta mediatica e legale a Grok. In questo contesto, l'apertura dell'algoritmo sembra essere tanto una mossa tecnica quanto un tentativo di pubbliche relazioni per deviare l'attenzione dalle crescenti e recenti controversie. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.