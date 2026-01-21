Finalmente ci siamo: era tutto vero, Elon Musk ha reso open source l'algoritmo che regola il feed di X

Elon Musk ha reso open source l'algoritmo di raccomandazione di X, ora basato interamente sul modello Grok. Qual è il suo obiettivo?

Il 20 gennaio 2026 segna una nuova tappa nella strategia di Elon Musk per trasformare X in "un esempio di trasparenza aziendale". Mantenendo una promessa fatta solo una settimana prima, la piattaforma ha pubblicato su GitHub il codice sorgente del suo algoritmo di raccomandazione. Non è la prima volta che accade (un tentativo simile era avvenuto nel 2023) ma questa nuova release promette di essere più profonda e sistematica, con l'impegno di aggiornamenti costanti ogni quattro settimane. L'elemento centrale di questa revisione è l'integrazione totale con Grok.

Ora che è open source è possibile capire come "funzione" l'algoritmo del feed di X Secondo i documenti rilasciati, il sistema di feed "Per te" si affida ora interamente a un trasformatore basato su Grok. Questo significa che l'intelligenza artificiale analizza in tempo reale ogni clic, "mi piace" e risposta per determinare quali post organici e pubblicitari mostrare. Elon Musk annuncia che la prossima settimana renderà open source il nuovo algoritmo di X Un aspetto cruciale evidenziato da X è l'eliminazione della "progettazione manuale" delle funzionalità: non sono più gli umani a decidere cosa sia rilevante, ma un'automazione che riduce la complessità delle infrastrutture dati. L'algoritmo, dunque, scansiona i post della rete dell'utente e quelli esterni, filtrando contenuti provenienti da account bloccati, parole mute o materiale considerato spam o violento. Infine, classifica i post rimanenti basandosi sulla probabilità che l'utente interagisca con essi.