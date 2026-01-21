1

Lo sviluppo di Crimson Desert è concluso: non ci saranno ritardi

Crimson Desert arriverà a marzo e ora abbiamo la conferma che non ci saranno ritardi dell'ultimo secondo: il team ha infatti confermato che lo sviuppo del videogioco è completo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/01/2026
Un ragazzo con una spada alla gola nel videogioco Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Lo sviluppo di Crimson Desert - il gioco di ruolo d'azione a mappa aperta di Pearl Abyss - è ora ufficialmente concluso. A svelarlo è il team stesso che conferma in questo modo che la data di uscita è assicurata e non ci saranno ritardi.

Ricordiamo che Crimson Desert sarà disponibile su PC, Xbox Series X | S e PlayStation 5 il 19 marzo 2026.

Il messaggio del team di Crimson Desert

"Ringraziamo sinceramente i nostri fan in tutto il mondo per essere stati con noi in questo viaggio così significativo", ha dichiarato Pearl Abyss in un messaggio. "Grazie al vostro supporto, abbiamo raggiunto questo importante traguardo. Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto nel continente di Pywel il 19 marzo."

Il team di Crimson Desert
Il team di Crimson Desert

Come potete vedere qui sopra, il team ha anche realizzato una foto di gruppo con tutti gli sviluppatori (ci saranno anche i tester?), la maggior parte dei quali con una felpa cremisi che richiama il nome del gioco.

Crimson Desert avrà dei boss che forzeranno i giocatori a cambiare mentalità e strategie Crimson Desert avrà dei boss che forzeranno i giocatori a cambiare mentalità e strategie

Crimson Desert è già disponibile per il pre-acquisto in versione standard a 69,99€ e in versione Deluxe a 79,99€. Quest'ultima proporrà tre bonus aggiuntivi: il set a piastre di Kairos (elmo, armatura, mantello, guanti, stivali), lo Scudo di Balgran e il set di finimenti di Exclaire (testiera, bardatura, sella, staffe). In caso di pre-acquisto, si ottiene con tutte le edizioni anche lo Scudo di Khaled.

Se volete scoprire di più di questo videogioco, vi ricordiamo che abbiamo provato Crimson Desert.

