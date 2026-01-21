Motorola Edge 60 è al suo minimo storico su Amazon: a queste cifre è un assoluto best buy da non lasciarsi scappare

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo smartphone: Motorola Edge 60 viene messo in offerta con uno sconto attivo in formato XL del 44% per un costo totale e finale d'acquisto di 212€, suo minimo storico. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Il design del Motorola Edge 60 è curato nei minimi dettagli: linee eleganti, finiture in materiale premium vegano e bordi curvi assicurano non solo un'estetica sofisticata, ma anche una presa comoda e sicura.
Ulteriori dettagli
Il display pOLED da 6,67" con refresh rate a 120Hz garantisce un'esperienza visiva immersiva. Al centro dell'esperienza c'è Moto AI, che lavora insieme al sensore Sony LYTIA 700C e al teleobiettivo con zoom ottico 3x per catturare immagini dettagliate e luminose in ogni condizione. Anche di notte, le foto risultano chiare e brillanti, mentre i ritratti mantengono una resa naturale e professionale.
Sul fronte dell'autonomia, il dispositivo integra una batteria da 5200mAh supportata dalla ricarica rapida TurboPower da 68W, che consente di tornare rapidamente operativi. È presente anche la ricarica wireless da 15W. completare il quadro troviamo il processore MediaTek Dimensity 24M, affiancato da 256GB di memoria e RAM da 8GB.