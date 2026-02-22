Crimson Desert sarà il secondo gioco a supportare AMD FSR Redstone Ray Regeneration

Il prossimo mese gli appassionati di giochi d'azione a mondo aperto potranno lanciarsi nell'enorme Crimson Desert , sviluppato da Pearl Abyss. Ovviamente su PC sarà necessario capire esattamente quali prestazioni e quale grado di qualità sarà possibile raggiungere con la macchina da gioco, ma chi ha un PC da gaming di un certo livello potrà usare anche l' AMD FSR Redstone Ray Regeneration .

Le tecnologie di Crimson Desert

Semplificando il discorso, AMD FSR Redstone Machine Learning Ray Regeneration è simile al DLSS 4 Ray Reconstruction di NVIDIA. Questa tecnologia promette un'immagine più stabile e meno soggetta ad artefatti visivi. AMD FSR Redstone ha quattro funzionalità: Machine Learning Ray Regeneration, ML Frame Generation, AMD FSR 4.0 Super Resolution e Neural Radiance Caching.

Ricordiamo che il primo gioco a supportare l'AMD FSR Redstone Ray Regeneration è stato Call of Duty Black Ops 7 e secondo varie analisi la tecnologia di AMD è stata in grado di migliorare i riflessi all'interno del videogioco, quindi possiamo sperare che faccia lo stesso con Crimson Desert.

Nel complesso, Crimson Desert userà varie tecnologie che dovrebbero migliorare la qualità visiva, come ad esempio le simulazioni FFT Ocean e Shallow Water per realizzare effetti acquatici realistici. Inoltre, avrà anche effetti Ray Tracing, Nebbia Volumetrica con simulazione dei fluidi, vestiti gestiti dalla GPU e simulazione dei capelli, oltre che elementi vegetali come l'erba che saranno interagibili, con l'aggiunta di effetti del vento. Supporterà anche DLSS 4 con Multi-Frame Gen.

Segnaliamo infine che se volete comportarvi da "malvagi" in Crimson Desert è meglio se ci ripensate.