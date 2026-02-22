All'autore di LittleBigPlanet, attualmente su Masters of Albion, non piace la moda dei giochi cozy

Parlando in un'intervista con The Game Business del suo lavoro attuale, Healey ha spiegato che, pur comprendendo l'amore per i giochi cozy scoppiato durante il periodo del COVID, avrebbe voluto che alcuni di essi fossero un po' più coinvolgenti.

Masters of Albion

"Ci sono molte persone a cui piacciono i giochi cozy. In effetti credo siano diventati davvero popolari durante il COVID. Io li trovo incredibilmente noiosi", ha detto Healey. "Posso capirne il fascino, ma penso che sia molto più bello se ci si mescola anche un po' di violenza estrema, giusto per bilanciare un po' il tutto."

Giochi cozy e violenza non vanno molto d'accordo, visto che sono titoli pensati per rilassare il giocatore, ma evidentemente Healey non la pensa così. Masters of Albion è un gioco a due facce, poiché è "accogliente di giorno e caotico di notte", secondo le sue parole. Russell Shaw, un altro ex dipendente di Lionhead che ha lavorato ad altri titoli prima di tornare a collaborare con Molyneux, è anch'egli coinvolto in Masters of Albion e concorda con Healey sul fatto che offra un'esperienza diversa da qualsiasi altra.

"Peter mi ha spiegato che stava lavorando a questo gioco, che era un mix di Dungeon Keeper, Black & White e Fable. Io ho lavorato a tutti i giochi citati e mi sono detto: "Devo esserci". E lui è stato d'accordo", ha raccontato Shaw. "L'idea di offrire un viaggio nostalgico per chi ha amato i nostri giochi precedenti, riunendoli in un unico titolo con una propria identità... mi ha affascinato enormemente." Masters of Albion uscirà il 22 aprile su PC.