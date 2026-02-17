Volete comportarvi da "malvagi" in Crimson Desert? Meglio se ci ripensate

Questo perché ci sono alcune caratteristiche tipiche dei (veri) giochi di ruolo che non sono presenti in Crimson Desert, ad esempio la possibilità di interpretare il proprio personaggio a livello morale .

Crimson Desert è stato presentato nel 2019 come un gioco di ruolo (sì, è stato presentato tanto tempo fa). L'opera di Pearl Abyss includerà tanti sistemi che ricordano molti GDR moderni, ma la verità è che non è davvero un gioco di ruolo e ora come ora il team evita di usare questo termine.

Che tipo di gioco è davvero Crimson Desert

Will Powers, direttore del marketing della divisione americana di Pearl Abyss, ha raccontato nel podcast Dropped Frames che "non ci sono enormi scelte da fare ma il gioco ti dà la possibilità di fare in modo che abbiano un impatto e ti dà la possibilità di comportarti in modo malvagio". Però poi aggiunge: "Consiglierei un'intera partita con un approccio da cattivo? Eh, non saprei".

Powers spiega che a livello narrativo il protagonista è uno dei buoni, quindi non è davvero possibile essere un cattivo in Crimson Desert. Sarà possibile commettere dei crimini e vedere una taglia messa sulla nostra testa, dovendo infine pagare delle multe o finendo in prigione, oppure sarà possibile ottenere dei bonus al danno perché la nostra notorietà è negativa, ma sulla base di quanto detto da Powers pare proprio che non ci sarà il livello di libertà di scelta che ci si può aspettare da un vero grande GDR.

Più che essere buoni e cattivi, secondo Powers, è una questione di come si vuole personalizzare la propria partita momento per momento, ma non ci sarà bisogno di fare più salvataggi per vedere come si evolve il gioco con scelte morali diverse. Per voi è un bene o un male?

Infine, Crimson Desert non è un soulslike, dice Pearl Abyss, ma non aspettatevi sia facile.