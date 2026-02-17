Age of Empires 2: The Last Chieftains è disponibile, vediamo il trailer di lancio dell'espansione

Nonostante la serie sia arrivata al quarto capitolo, prosegue intanto il supporto per Age of Empires 2: Definitive Edition, il remaster del secondo, che riceve in queste ore la nuova espansione chiamata The Last Chieftains, presentata con un trailer di lancio.

È chiaro come Age of Empires 2: Definitive Edition continui ad essere uno dei preferiti della community nella serie di strategici Microsoft: sebbene sia a tutti gli effetti un capitolo "vecchio" - anche per quanto riguarda la Definitive Edition a questo punto - con il quarto già uscito da tempo e la riedizione del terzo a disposizione, continua imperterrito a ricevere nuovi contenuti.

In effetti, il secondo capitolo rimane un caposaldo non solo della serie ma per l'intero genere degli strategici, dunque World's Edge e il team Forgotten Empires continuano a costruire nuovi elementi di gioco, come abbiamo visto in precedenza con l'espansione con Chronicles: Alexander the Great su Alessandro Magno e il suo recente arrivo su PS5.