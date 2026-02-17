Total Chaos presenta un importante update con il New Game+, che trasforma tutto il gioco

Lo sviluppo del gioco si fregia anche della partecipazione del leggendario compositore Akira Yamaoka, che ha firmato le musiche della colonna sonora da specialista nel genere horror.

Total Chaos è il nuovo horror dal team di Turbo Overkill , lanciato praticamente a sorpresa lo scorso novembre e disponibile anche direttamente al lancio su Game Pass, che unisce le caratteristiche del survival horror ad alcuni elementi da sparatutto in prima persona che ricordano un po' anche l'impostazione dei "boomer shooter", sebbene con impianto tecnico notevole.

L'editore Apogee Entertainment e il team Trigger Happy hanno annunciato l'arrivo di un grosso aggiornamento per Total Chaos , l'interessante survival horror in prima persona che con questo update riceve la modalità New Game Plus che trasforma tutto il gioco .

Un gioco trasformato

L'aggiornamento ha la data di uscita fissata per il 2 marzo e sarà disponibile gratuitamente per tutti coloro che possiedono Total Chaos o ci giocano attraverso Game Pass, portando varie novità interessanti.

In particolare, l'update aggiunge il New Game Plus, che arricchisce ulteriormente l'esperienza di gioco alla seconda partita aggiungendo molti contenuti della storia in più, un finale alternativo e alcune ambientazioni inedite.

Tra le novità anche l'aggiunta di un nemico persistente che insegue il protagonista, una sorta di stalker chiamato The Hunter, che non lascia in pace il giocatore seguendolo ovunque.

La modalità può essere sbloccata, come da tradizione, al completamento della storia, e rielabora i sette capitoli di base modificando alcune ambientazioni, aumentando il livello di sfida e aggiungendo il Capitolo 8: Reckoning, con tanto di finale alternativo, mentre continuiamo a venire braccati da The Hunter.