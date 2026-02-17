0

Armatus potrà essere provato in anteprima con una demo: è il nuovo action RPG di Counterplay

Armatus avrà una demo a tempo limitato: in occasione della Steam Next Fest in arrivo, nei prossimi giorni il nuovo gioco di Counterplay Games potrà essere provato in anteprima.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/02/2026
Il protagonista di Armatus

Counterplay Games ha annunciato che Armatus avrà una demo su PC, che sarà messa a disposizione per un periodo di tempo limitato e che consentirà di provare in anteprima questo interessante action RPG roguelite.

Presentato durante l'Xbox Partner Showcase dello scorso novembre, Armatus è il nuovo gioco degli autori di Godfall ed è un action RPG con elementi da sparatutto in terza persona roguelite in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S e anche direttamente nel catalogo di Game Pass.

La demo sarà disponibile in occasione della Steam Next Fest a partire dal 23 febbraio fino al 2 marzo, poi verrà rimossa a meno che non venga poi distribuita anche sulle altre piattaforme.

Chierici combattenti immortali

In un mondo totalmente sconvolto, la cui realtà è stata distrutta dall'apocalisse e orde demoniache hanno invaso la terra, quattro combattenti si stagliano contro il caos totale: barricati nella Cathedrale de Trois, i quattro membri dell'Armatus sono l'ultima linea di difesa per un'umanità abbandonata dagli dei.

Con l'annuncio della demo arriva anche un nuovo trailer dedicato, visibile qui sopra, che mostra qualcosa del gameplay e della particolare ambientazione post-apocalittica e goticheggiante del gioco.

Armatus racconta una storia di chierici combattenti abbandonati e intrappolati in un inferno biblico e post-apocalittico, si legge nella descrizione.

Nei panni di un misterioso guerriero ultraterreno, un'entità immortale legata a un'armatura sacra, ci troviamo ad attraversare il Sentiero e cercare la Porta Senza Sole alla sua estremità, un varco mitico che potrebbe contenere la chiave per la salvezza dell'umanità.

Armatus è sostanzialmente un roguelite, nel quale le morti del protagonista sono parte integrante della progressione e dell'evoluzione del combattente, basandosi su un livello di sfida molto alto ma facendo in modo che ogni tentativo conti.

Non c'è ancora una data di uscita ma il gioco è previsto arrivare nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

