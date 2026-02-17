Armatus potrà essere provato in anteprima con una demo: è il nuovo action RPG di Counterplay

Counterplay Games ha annunciato che Armatus avrà una demo su PC, che sarà messa a disposizione per un periodo di tempo limitato e che consentirà di provare in anteprima questo interessante action RPG roguelite.

Presentato durante l'Xbox Partner Showcase dello scorso novembre, Armatus è il nuovo gioco degli autori di Godfall ed è un action RPG con elementi da sparatutto in terza persona roguelite in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S e anche direttamente nel catalogo di Game Pass.

La demo sarà disponibile in occasione della Steam Next Fest a partire dal 23 febbraio fino al 2 marzo, poi verrà rimossa a meno che non venga poi distribuita anche sulle altre piattaforme.