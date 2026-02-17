Magic: The Gathering, le Tartarughe Ninja sono pronte a invadere il TCG targato Wizards of the Coast

Nate nel 1984 come una sorta di parodia a fumetti delle storie supereroistiche di Frank Miller, le TMNT (Teenage Mutant Ninja Turtles) non ottennero da subito il successo desiderato dai loro autori. I fumettisti Kevin Eastman e Peter Laird, dopo che diverse case editrici si rifiutarono di pubblicare le prime avventure delle Tartarughe Ninja, decisero di "mettersi in proprio". Fondarono quindi una realtà denominata Mirage e, dopo aver dato fondo a tutti i propri risparmi (e a quelli dei loro parenti) riuscirono finalmente a dare vita al fumetto Eastman & Laird's - Teenage Mutant Ninja Turtles, stampandone così 3000 copie. 3000 copie che andarono immediatamente sold-out. Soddisfatti del risultato, ne stamparono quindi altre 6000, che vennero rapidamente esaurite. Poi altre 150000. Poi altre 30000. Un successo sempre più smodato, che permise così al mito delle Tartarughe Ninja di diffondersi nel mondo intero. Sono passati ormai più di quarant'anni da quelle prime migliaia di copie pubblicate e le TMNT sono diventate un vero e proprio fenomeno di culto. Film, serie animate, videogiochi e chi più ne ha più ne metta hanno contribuito ad accrescerne la fama, conquistando un pubblico di tutte le età. Una fama che, seppur allontanandosi dal linguaggio del fumetto, ha permesso alle Tartarughe Ninja di raggiungere vette a dir poco incredibili. E la recente collaborazione con Wizards of the Coast non fa che confermare questa affermazione. Il set delle TMNT si prepara a dare fondo alla pazienza (e alle finanze) dei collezionisti di Magic di tutto il mondo. A partire dal sei marzo, infatti, le TMNT invaderanno il mondo di Magic: The Gathering con un set potenzialmente molto interessante. Un potenziale che abbiamo potuto assaporare in occasione di una recente presentazione da parte del team di Wizards of the Coast. Grazie al supporto di Eric Engelhard, Senior Game Designer, e di Crystal Frasier, Senior Narrative Designer, abbiamo scoperto alcuni dettagli dell'ormai imminente espansione. Dettagli che siamo felici di potervi raccontare, nella speranza possano aiutarvi a capire se investire il vostro tempo (e i vostri soldi) in questa prossima ondata di Carte Collezionabili.

Le TMNT entrano in azione Davanti alla collaborazione tra Magic: The Gathering e le TMNT è normale rimanere inizialmente confusi. Dopotutto il celeberrimo TCG targato Wizards of the Coast ci ha dimostrato negli ultimi anni di voler puntare molto sulla serie Mondi Altrove, dedicata alla collaborazione con altri franchise. Una collaborazione non solo estremamente remunerativa, ma anche in grado di dare vita a interessanti crossover sia sotto il profilo puramente ludico che per quanto riguarda il comparto artistico. In ogni caso, sulla carta le Tartarughe Ninja hanno poco da spartire con i mondi fantasy di Magic ed è normale chiedersi, per esempio, come sia possibile avere delle carte Terra ambientate nel mondo delle TMNT. Ebbene, gli autori non si sono dati per vinti e hanno dato fondo a tutta la loro creatività. Basti pensare che le Terre presenti in questo nuovo set hanno un significato quasi... metaforico. Le carte Pianura vengono rappresentate con le grandi strade di città. Le carte Montagne con dei palazzi molto alti. Vi chiedete come possono essere state rappresentate le carte Palude? Semplice: con le fogne di New York, ovviamente. Ogni scelta artistica e "narrativa" presa ci è parsa molto più a fuoco di quanto non potessimo aspettarci, con qualche sorpresa anche sotto il profilo puramente estetico. Impossibile non rimanere a bocca aperta di fronte alle "Full-Art Rooftop Lands", ovvero a un set di Terre che mostrano le silhouette delle quattro Tartarughe Ninja attraversare i tetti di New York. Un tripudio di colori e design che non sfigurerebbero se stampati su un gigantesco poster A3 da appendere in casa. "Oh possenti Maghi della Costa Ovest, quale design delle Tartarughe Ninja vorreste utilizzare?" "Si." Siamo abbastanza sicuri quando affermiamo che non deve essere stato facile lavorare a un set dedicato alle TMNT. Non tanto per la difficoltà nell'adattare questo mondo alle regole di Magic, quanto piuttosto per la quantità di diverse versioni presenti delle Tartarughe. Nel tempo, infatti, le TMNT sono state rappresentate con stili completamente differenti in base al linguaggio e al periodo storico. Una varietà tale da permettere agli utenti di affezionarsi alle "proprie" Tartarughe Ninja. Siamo rimasti sorpresi, quindi, nel constatare che Wizards of the Coast non abbia attinto a una sola versione, ma sia riuscita persino a crearne una propria. È proprio questo amore per il materiale originale a spiccare nelle varie carte che abbiamo avuto modo di vedere. Carte realizzate con stili grafici completamente differenti, ma che dimostrano costantemente la passione per ogni singolo aspetto di questa proprietà intellettuale. E questo punto potrebbe già far tirare un sospiro di sollievo a coloro che si avvicinano a Magic con intenti meno ludici e legati al "puro" e "semplice" collezionismo.

Caos Mutante Lo sappiamo bene: esistono due tipologie di giocatori di Magic. Da un lato chi ama le meccaniche di gioco di questo TCG e, dall'altro, chi ne apprezza a tal punto lo stile visivo da voler recuperare tutte le carte delle proprie espansioni preferite. Nonostante la cura messa nel comparto artistico, Eric Engelhard ci ha tenuto a ribadire quanto il set delle TMNT sia stato realizzato tenendo in mente anche la prima tipologia di utenti. Per fare questo, Engelhard e il suo team di game designer hanno deciso di inserire la meccanica denominata "Sgattaiolare", che permette di attivare delle carte e delle abilità a costi vantaggiosi a patto di far tornare in mano una creatura attaccante non bloccata presente sul campo. Questa capacità si interfaccia poi alla perfezione con le creature che hanno la caratteristica "Scomparire", che permette di effettuare delle azioni nel caso una carta abbia lasciato il campo di battaglia durante il turno in corso. In aggiunta a questa nuova formula troviamo poi le pedine "Mutagene", che se sacrificate permettono di dare un +1/+1 a una creatura bersaglio, e la parola-abilità "Alleanza", che attiva specifiche azioni nel caso vengano messe altre creature in gioco. Tornano infine le Classi già viste in passato e in grado di salire di livello, ottenendo così statistiche in grado di ribaltare anche la situazione più drammatica. Tra buste base, il mazzo Commander e la nuova modalità cooperativa, il set delle TMNT si prepara a conquistare diverse tipologie di giocatori di TCG. Il risultato finale è un set meno "elegante", ma votato alla caciara, al facile potenziamento e all'incremento dei danni inferti negli scontri. Qualcosa che, lo ammettiamo, troviamo perfettamente in linea con lo stile delle Tartarughe Ninja e che, ne siamo certi, potrebbe essere apprezzato dall'utenza amante delle partite rapide e aggressive.

Una nuova espansione da giocare... anche in compagnia Il team di Wizards of the Coast ci ha poi aggiornato su tutta quella che sarà la line-up di lancio, composta più o meno dal solito roster di prodotti. Se abbiamo le buste base e le Collector Boosters, il classico Bundle e il cofanetto Draft Night, è altresì vero che ci sono però dei prodotti che ci hanno sorpreso. Partiamo da quello meno "utile", ma forte di un design sicuramente riuscito: il Pizza Bundle. Stiamo parlando di un cofanetto realizzato come se fosse una scatola della pizza con all'interno diverse buste, un dado unico e, soprattutto, un set di carte esclusivo a tema "Pizza". Niente di incredibile dal punto di vista ludico, ma dannatamente goloso (in tutti i sensi) sul piano estetico. Passiamo poi all'unico Commander Deck di questo set. Un Commander Deck che, però, sembra fatto apposta per gli amanti delle TMNT videoludiche. L'intero box, infatti, racconta una storia sullo sfondo ambientata all'interno di una sala Arcade, con le quattro Tartarughe Ninja costrette a combattere contro Tempestra, un nemico noto agli amanti della serie animata del 1987. Tutte le 43 carte esclusive ruotano attorno al tema dei "videogiochi", con chiari riferimenti ai cabinati, ai pixel e all'immaginario pop degli anni Ottanta. Una chicca che, se siete cresciuti a pane e picchiaduro a scorrimento, potrebbe regalarvi grandi soddisfazioni. Impossibile non avere l'acquolina in bocca dopo aver visto le carte presenti nel Pizza Bundle in uscita a fine marzo. Chiudiamo, però, con l'oggetto più interessante della collezione: il bundle "Turtle Team-Up". Tramite questo cofanetto sarà possibile giocare un'inedita modalità cooperativa ufficialmente pensata per due o quattro giocatori, ma che secondo il game designer si può anche affrontare in solitaria. Siamo di fronte a una sorta di gioco da tavolo nel quale, una volta scelta la propria Tartaruga preferita, ci si può gettare nello scontro per combattere i più famosi nemici mutanti delle TMNT. Nel caso vi stanchiate, inoltre, i quattro mazzi presenti possono essere utilizzati anche per affrontare gli altri giocatori. Insomma: un'offerta inedita che, sulla scia del successo ottenuto da altri TCG, vuole espandere ulteriormente il pubblico di Magic: The Gathering. Un pubblico che, proprio grazie alla serie Mondi Altrove, è sempre più vario e incuriosito dal titolo di Wizards of the Coast.