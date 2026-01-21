GameStop ha bloccato un "glitch" che permetteva di ottenere soldi infiniti vendendo Nintendo Switch 2

Come funzionava il "glitch" dei soldi infiniti di GameStop

GameStop ha spiegato che "comprando Nintendo Switch 2 per 419,99 dollari per poi immediatamente rivenderla e al tempo stesso comprando un gioco usato, veniva attivato un bonus promozionale che trasformava Nintendo Switch 2 in credito pari a 472,50 dollari".

In altre parole, si compra la console, la si rivende comprando un gioco usato a pochi dollari e si ottiene più credito (non soldi reali, ovviamente) di quanto si ha speso inizialmente col quale si può ricomprare la console, per poi rivenderla comprando un altro gioco usato e via così, in un loop infinito che teoricamente potrebbe permettere di avere credito infinito nel negozio e quindi comprare poi altre console e videogiochi. Ovviamente è comunque necessario comprare o già possedere un Nintendo Switch 2, quindi serve un "investimento" iniziale di oltre 400 dollari per fare tutto questo.

Qui sopra è presente un video di RJCmedia che afferma di aver guadagnato centinaia di dollari in credito GameStop usando questo trucco. Ora, però, il tutto è stato bloccato. Inoltre, non sembra che ci siano prove del fatto che in molti abbiano sfruttato la cosa.

Parlando con IGN USA, un rappresentante di GameStop ha affermato che la compagnia ha scoperto il video di RJCmedia rapidamente e ha quindi potuto correre ai ripari: il tutto merito di una persona anonima che ha segnalato il filmato alla compagnia per email.

