Oppo Find X9 Ultra ridefinisce la fotografia con un teleobiettivo da 300 mm

Il comparto fotografico

Nuove indiscrezioni su Weibo suggeriscono l'introduzione di un teleobiettivo da ben 300 mm. Dalle seguenti immagini è possibile vedere quello che sembra essere un prototipo dello smartphone, a quanto pare con un display piatto, mentre la custodia con impugnatura per la fotocamera presenta diversi pulsanti fisici.

Il protagonista per eccellenza è il teleobiettivo piuttosto grande, ma non sappiamo se sia collegato alla fotocamera da 200 MP o a quella con zoom periscopico 10x da 50 MP, dato che non è possibile vedere il retro del telefono. Ricordiamo che alcune indiscrezioni precedenti hanno suggerito che l'OPPO Find X9 Ultra potrebbe essere dotato di una fotocamera principale "super grande" da 200 MP, una fotocamera "teleobiettivo medio" da 200 MP e una con zoom periscopico 10x da 50 MP.

Ad ogni modo, un teleobiettivo da 300 mm offre diversi vantaggi, tra cui zoom ottico senza perdita di qualità, effetto bokeh naturale, fotografia a distanza e migliore qualità anche in condizioni di luce difficile.