Il controller GameSir Kaleid per PC e Xbox è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il controller GameSir Kaleid a 52,99 € rispetto al prezzo consigliato di 65,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma.
Caratteristiche del controller e compatibilità
Si tratta di un controller compatibile con console Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Il prodotto è dotato di quattro effetti luminosi ultra-personalizzati: potrai regolare la luminosità e i cinque colori delle luci, oltre a poterle programmare in modalità reattiva all'audio tramite GameSir Nexus. I pulsanti sono mappabili e potrai regolare il D-pad, aggiustare le zone dei joystick e dei grilletti con il software.
Il controller offre un motore di vibrazione a impulsi per i grilletti e un motore di presa vibrante asimmetrico per un feedback immersivo. Inoltre, è dotato di un'interfaccia audio da 3,5 mm per una connessione senza soluzione di continuità con le cuffie.