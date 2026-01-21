0

Il controller GameSir Kaleid per PC e Xbox è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller GameSir Kaleid al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 20%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/01/2026
Controller GameSir Kaleid

Su Amazon è disponibile il controller GameSir Kaleid a 52,99 € rispetto al prezzo consigliato di 65,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 20%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto dallo store ufficiale e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del controller e compatibilità

Si tratta di un controller compatibile con console Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Il prodotto è dotato di quattro effetti luminosi ultra-personalizzati: potrai regolare la luminosità e i cinque colori delle luci, oltre a poterle programmare in modalità reattiva all'audio tramite GameSir Nexus. I pulsanti sono mappabili e potrai regolare il D-pad, aggiustare le zone dei joystick e dei grilletti con il software.

Controller GameSir Kaleid

Il controller offre un motore di vibrazione a impulsi per i grilletti e un motore di presa vibrante asimmetrico per un feedback immersivo. Inoltre, è dotato di un'interfaccia audio da 3,5 mm per una connessione senza soluzione di continuità con le cuffie.

