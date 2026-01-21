Prenota la tua copia di Mario Tennis Fever: la nuova avventura sportiva (e non solo) in arrivo su Nintendo Switch 2

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di una copia Switch 2 di Mario Tennis Fever, la nuova avventura sportiva (e non solo) dell'idraulico baffuto. Il prezzo del gioco è di 79,99€. Prenota il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui giù: Mario Tennis Fever segna il ritorno della celebre serie sportiva Nintendo con un capitolo pensato per sfruttare appieno le potenzialità di Nintendo Switch 2, piattaforma su cui il gioco è disponibile in esclusiva. Questo nuovo episodio punta a offrire l'esperienza di tennis più ricca e frenetica mai vista.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il roster raggiunge un traguardo storico con 38 personaggi giocabili, il numero più alto mai introdotto in un capitolo di Mario Tennis. Oltre ai volti più iconici del Regno dei Funghi, ogni personaggio può essere ulteriormente personalizzato grazie a una grande novità: le 30 racchette Frenesia.
Ogni racchetta non è solo un elemento estetico, ma influisce sullo stile di gioco, permettendo di adattare le abilità del personaggio e ribaltare l'andamento di un match. Le modalità di gioco sono numerose e variegate. Tra queste spicca la modalità Storia, che introduce una svolta originale: Mario e i suoi amici vengono ridotti alle dimensioni baby, dando vita a sfide creative e situazioni inedite.