Prenota la tua copia di Mario Tennis Fever: la nuova avventura sportiva (e non solo) in arrivo su Nintendo Switch 2

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di una copia Switch 2 di Mario Tennis Fever, la nuova avventura sportiva (e non solo) dell'idraulico baffuto. Il prezzo del gioco è di 79,99€. Prenota il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui giù: Mario Tennis Fever segna il ritorno della celebre serie sportiva Nintendo con un capitolo pensato per sfruttare appieno le potenzialità di Nintendo Switch 2, piattaforma su cui il gioco è disponibile in esclusiva. Questo nuovo episodio punta a offrire l'esperienza di tennis più ricca e frenetica mai vista.