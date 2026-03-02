Clair Obscur: Expedition 33 è disponibile ad un prezzo top su Instant Gaming, sfrutta lo sconto e assicurati il GOTY 2025

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promo sul GOTY 2025, Clair Obscur: Expedition 33 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 58% per un costo totale e finale d'acquisto di 25,61€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Clair Obscur: Expedition 33 è un RPG a turni in terza persona. Da sessantasette anni, sull'isola di Lumière si ripete il tragico "Gommage": un'entità divina chiamata la Pittrice dipinge ogni anno un numero su un colossale Monolito visibile all'orizzonte. Tutti coloro che hanno un'età pari o superiore al numero dipinto svaniscono nel nulla.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il sistema di combattimento combina turni strategici ed elementi in tempo reale. Durante il proprio turno, il giocatore può usare oggetti, attaccare per accumulare punti abilità o scatenare tecniche speciali e attacchi a distanza con mira libera. Le abilità includono quick time event che ne potenziano gli effetti. Nei turni nemici è possibile schivare, parare o saltare in tempo reale.
Con sei personaggi giocabili, ciascuno dotato di albero delle abilità, armi e meccaniche uniche, il gioco offre profondità tattica e varietà strategica. Per ulteriori dettagli e approfondimenti ti invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione proprio di Clair Obscur: Expedition 33.