Gli autori di Clair Obscur: Expedition 33 e Metaphor: ReFantazio si apprezzano a vicenda

"Sono sinceramente felice di vedere RPG in stile giapponese nascere non solo da studi con sede in Giappone come il nostro, ma anche in altre parti del mondo attraverso approcci creativi diversi", ha continuato Hashino.

Metaphor: ReFantazio è stato un successo, ma Atlus non ha fretta di realizzare un sequel

"Expedition 33 è un'opera che trasmette una profonda comprensione e una sincera dedizione al genere dei jRPG, realizzata con grande cura fin nei minimi dettagli. Da creatore di RPG anch'io, l'ho trovata davvero una fonte di ispirazione."

"Sono molto lieto di sapere che verrà pubblicato un bundle su Steam con il nostro titolo e Clair Obscur: Expedition 33, un gioco che ha ricevuto grandi elogi in tutto il mondo", ha affermato creative director e autore di Metaphor: ReFantazio, Katsura Hashino .

In occasione del lancio su Steam di uno speciale bundle che include entrambi i giochi con uno sconto del 33%, i creative director di Clair Obscur: Expedition 33 e Metaphor: ReFantazio si sono scambiati parole di apprezzamento , riconoscendo l'uno i meriti dell'altro.

Le parole di Guillaume Broche

Fresco di vittoria anche ai DICE Awards, il creative director di Clair Obscur: Expedition 33, Guillaume Broche, ha espresso una grande ammirazione nei confronti di Atlus e di Metaphor: ReFantazio, a suo dire "un gioco che per noi è davvero fonte di ispirazione: racconta una storia bellissima in un mondo completamente nuovo, costruito in modo magistrale."

"Affronta temi pesanti, ma uno che mi colpisce in particolare è l'importanza dell'immaginazione in ogni aspetto della nostra vita. Il cast è adorabile e il sistema di combattimento a turni è uno dei migliori che abbia mai provato", ha aggiunto Broche.

"La reinterpretazione del tradizionale sistema di classi attraverso gli Archetipi è fantastica e apre a tantissimi stili di gioco divertenti da sperimentare. Inoltre, Metaphor: ReFantazio presenta uno dei villain più carismatici che abbia mai visto in un RPG."