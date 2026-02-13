Un bug di Nioh 3 impedisce di curarsi: Team Ninja ci lavora ma ha risolto solo in parte il problema

Per fortuna, Team Ninja ci sta lavorando e sebbene non abbia ancora del tutto risolto il problema, ha mitigato la situazione .

Nioh 3 non è certamente il soulslike più difficile in circolazione, ma non è così facile da poterlo completare senza curarsi. Capirete bene quindi che i fan non sono stati felici nel notare che, ogni tanto, il personaggio non vuole proprio saperne di mangiare un Elisir curativo .

Cosa ha scritto Team Ninja sul problema di Nioh 3

Team Ninja ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Nioh 3 e nella lista delle correzioni è presente questa dichiarazione: "Parzialmente risolto un problema che alle volte rende impossibile usare gli Elisir in battaglia".

Non è solo positivo il fatto che una correzione (anche se parziale) sia arrivata, ma è importante che Team Ninja abbia confermato il problema. I fan di Nioh 3 hanno discusso della cosa in rete sin dal lancio, con alcuni che affermano che persino nei vecchi capitoli di tanto in tanto il problema compariva.

Oltre a questo, la patch note svela che sono stati risolti (in parte) alcuni bug che causavano dei crash: alcuni sono talmente specifici che probabilmente la maggior parte dei giocatori non li avrebbe subiti, ma è sempre meglio ripulire il gioco dai problemi. Sono stati poi risolti problemi con il cambio di arma e vari altri errori minori.

Inoltre, il team ha inserito un sistema di backup automatico dei dati di salvataggio all'avvio di una partita e ha aumentato i punti vita dei nemici nella modalità allenamento. Segnaliamo infine che Nioh 3 su PS5 e PS5 Pro non convince del tutto Digital Foundry: bocciato il Katana Engine.