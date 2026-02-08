0

Nioh 3 è il più grande successo di Koei Tecmo su Steam e le recensioni degli utenti lo dimostrano

Secondo i nuovi dati di Steam, Nioh 3 è diventato il videogioco con il maggior numero di giocatori contemporanei su PC tra quelli pubblicati da Koei Tecmo. Vediamo i dati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/02/2026
Due guerrieri di Nioh 3
Nioh 3
Nioh 3
Articoli News Video Immagini

Che Nioh 3 profumasse di successo commerciale lo abbiamo capito immediatamente al lancio e forse anche prima, ma ora arriva una nuova conferma di quanto il gioco sia riuscito a ottenere.

Nel primo fine settimana, infatti, il gioco di ruolo d'azione a mappa aperta è diventato il titolo di Koei Tecmo (l'editore) con più giocatori contemporanei di sempre.

I dati di Nioh 3 e dei giochi di Koei Tecmo

Al momento della scrittura, Nioh 3 può vantare ben 87.604 utenti contemporanei, ma è possibile che al momento della pubblicazione e nelle ore successive la cifra salga e ottenga un nuovo record. Non conta molto, però, perché è già al primo posto dei titoli di Koei Tecmo, come potete vedere nell'immagine qui sotto.

A dominare, fino ad oggi, è stato Wo Long: Fallen Dynasty - anch'esso un titolo di Team Ninja al pari di Nioh 3 -, seguito da Dynasty Warriors: Origins e Nioh 2 - The Complete Edition (non contiamo le demo). Nioh 3 ha però subito battuto tutti i concorrenti, con ben 12.000 utenti contemporanei extra rispetto alla seconda posizione.

Lies of P ha ispirato Nioh 3, svela il director: "mi sono davvero divertito" Lies of P ha ispirato Nioh 3, svela il director: mi sono davvero divertito

Le recensioni di Nioh 3 sono anche migliorate dopo le prime ore dal lancio: il videogioco si assesta ora intorno a un 80% secondo i dati di SteamDB, comunque inferiore rispetto a Dynasty Warriors: Origins (91%) e Nioh 2 (86%). Nel complesso, le recensioni negative sono legate a problemi prestazionali.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Nioh 3.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nioh 3 è il più grande successo di Koei Tecmo su Steam e le recensioni degli utenti lo dimostrano