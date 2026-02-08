Nioh 3 è il più grande successo di Koei Tecmo su Steam e le recensioni degli utenti lo dimostrano

Che Nioh 3 profumasse di successo commerciale lo abbiamo capito immediatamente al lancio e forse anche prima, ma ora arriva una nuova conferma di quanto il gioco sia riuscito a ottenere.

I dati di Nioh 3 e dei giochi di Koei Tecmo

Al momento della scrittura, Nioh 3 può vantare ben 87.604 utenti contemporanei, ma è possibile che al momento della pubblicazione e nelle ore successive la cifra salga e ottenga un nuovo record. Non conta molto, però, perché è già al primo posto dei titoli di Koei Tecmo, come potete vedere nell'immagine qui sotto.

A dominare, fino ad oggi, è stato Wo Long: Fallen Dynasty - anch'esso un titolo di Team Ninja al pari di Nioh 3 -, seguito da Dynasty Warriors: Origins e Nioh 2 - The Complete Edition (non contiamo le demo). Nioh 3 ha però subito battuto tutti i concorrenti, con ben 12.000 utenti contemporanei extra rispetto alla seconda posizione.

Le recensioni di Nioh 3 sono anche migliorate dopo le prime ore dal lancio: il videogioco si assesta ora intorno a un 80% secondo i dati di SteamDB, comunque inferiore rispetto a Dynasty Warriors: Origins (91%) e Nioh 2 (86%). Nel complesso, le recensioni negative sono legate a problemi prestazionali.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Nioh 3.