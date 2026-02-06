Nioh 3 è subito il più venduto su Steam e batte il record di giocatori di Nioh 2

Anche i dati dei giocatori attivi sono notevoli , sebbene le recensioni degli utenti non siano perfette. Vediamo tutti i dettagli.

Nioh 3 è disponibile da oggi e, con grande gioia dei suoi autori, è subito diventato il più venduto su Steam , al momento della scrittura.

I dati di Nioh 3 su Steam

Prima di tutto, come potete vedere nell'immagine qui sotto, Nioh 3 ha ottenuto un aumento di ben 46 posizioni rispetto alla scorsa settimana ed è diventato primo tra i prodotti più venduti (per ricavi, non numero di unità). Ha anche superato Counter-Strike 2, l'eterno primo, ma supponiamo che a breve la situazione si normalizzerà.

La classifica dei giochi più venduti su Steam

Guardando invece ai dati di SteamDB, possiamo notare che il numero di utenti connessi è in regolare aumento. Al momento della scrittura siamo attorno ai 46.000, ma è credibile che nell'arco di poco tempo aumenti ancora di più visto che a ogni aggiornamento della pagina vediamo la cifra salire di almeno qualche decina.

Questi risultati rendono Nioh 3 il gioco più giocato su Steam della serie, in termini di giocatori contemporanei, visto che il primo Nioh si era fermato a un picco di 10.649 utenti e il secondo a 41.325. Ovviamente questo dato da solo non racconta tutto del successo del gioco, ma combinato con la prima posizione tra i più venduti è sicuramente un buon indizio che l'opera sta avendo successo.

Parlando invece delle recensioni, l'opera ha per ora un 68.14% con 531 recensioni secondo i dati di SteamDB. Le critiche principali sono legate a problemi di ottimizzazione, soprattutto per i PC meno recenti sebbene ci siano anche utenti che lamentano problemi con hardware recente. Ricordiamo inoltre che il GDR è disponibile anche su PS5, quindi questi dati sono solo una parte del totale.

Infine, se vi domandate se ci sono livelli di difficoltà in Nioh 3, il director afferma che "non lo abbiamo mai preso in considerazione".