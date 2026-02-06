0

iPhone 17e e iPad 12: emergono nuove indiscrezioni sulla data di uscita (potrebbe mancare poco)

Nuove indiscrezioni suggeriscono un arrivo imminente di iPhone 17e e iPad 12, con aggiornamenti hardware e ulteriori novità.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/02/2026
iPhone 17e (immagine indicativa)

Continuano a trapelare nuove informazioni sui prossimi iPhone 17e e iPad 12. Entrambi i prodotti dovrebbero debuttare tra poco, ma le recenti indiscrezioni suggeriscono un arrivo imminente. L'annuncio dovrebbe limitarsi a un semplice comunicato stampa, quindi non dovrebbe essere accompagnato da un evento (come già avvenuto con iPhone 16e). Vediamo quindi tutti i dettagli emersi finora.

Data di presentazione e caratteristiche trapelate finora

Prima di tutto, Macworld ha riferito che l'iPhone 17e verrà annunciato giovedì 19 febbraio, praticamente un anno dopo la presentazione dello smartphone iPhone 16e. Si tratta comunque di informazioni da prendere con le pinze, anche perché è insolito che Apple presenti nuovi prodotti di giovedì, quindi il mercoledì sarebbe più sensato. Se queste indiscrezioni dovessero rivelarsi veritiere, allora il debutto è imminente.

L'iPhone 17e sarà simile al modello precedente
L'iPhone 17e sarà simile al modello precedente

Secondo quanto emerso finora, questo nuovo modello dovrebbe adottare il chip A19 di Apple (rispetto al chip A18 del modello 16e). Ciò si declinerà in prestazioni più veloci, nonché in miglioramenti nell'efficienza energetica. Inoltre, il modem C1X di seconda generazione per 5G e LTE, rispetto al C1 di prima generazione del 16e, è fino a due volte più veloce, oltre ad essere il modem più efficiente dal punto di vista energetico. Dovremmo trovare anche il chip N1 per Wi-Fi e Bluetooth, che migliorerà sia le prestazioni complessive che l'affidabilità di funzioni come AirDrop oppure Hotspot.

Lo smartphone non avrà una Dynamic Island ma dovrebbe essere dotato di MagSafe. Inoltre, il design dovrebbe essere simile al precedente, continuando ad avere una sola fotocamera posteriore.

I miglioramenti dell’iPad 12

Le altre indiscrezioni parlano di un design simile ad iPad 11, ma con un chip A18 più recente in grado di supportare Apple Intelligence, con 8 GB di RAM rispetto ai 6 GB del modello precedente.

iPhone 18 Air al risparmio: stesso pannello OLED dell'iPhone 17 Air e poche novità? iPhone 18 Air al risparmio: stesso pannello OLED dell'iPhone 17 Air e poche novità?

Per ora non sono stati svelati troppi dettagli al riguardo, quindi vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori informazioni concrete. Anche questo dispositivo è atteso a breve, presumibilmente nello stesso periodo, ma non ci sono conferme ufficiali.

#Apple #Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
iPhone 17e e iPad 12: emergono nuove indiscrezioni sulla data di uscita (potrebbe mancare poco)