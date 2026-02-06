iPhone 17e e iPad 12: emergono nuove indiscrezioni sulla data di uscita (potrebbe mancare poco)

Data di presentazione e caratteristiche trapelate finora

Prima di tutto, Macworld ha riferito che l'iPhone 17e verrà annunciato giovedì 19 febbraio, praticamente un anno dopo la presentazione dello smartphone iPhone 16e. Si tratta comunque di informazioni da prendere con le pinze, anche perché è insolito che Apple presenti nuovi prodotti di giovedì, quindi il mercoledì sarebbe più sensato. Se queste indiscrezioni dovessero rivelarsi veritiere, allora il debutto è imminente.

L'iPhone 17e sarà simile al modello precedente

Secondo quanto emerso finora, questo nuovo modello dovrebbe adottare il chip A19 di Apple (rispetto al chip A18 del modello 16e). Ciò si declinerà in prestazioni più veloci, nonché in miglioramenti nell'efficienza energetica. Inoltre, il modem C1X di seconda generazione per 5G e LTE, rispetto al C1 di prima generazione del 16e, è fino a due volte più veloce, oltre ad essere il modem più efficiente dal punto di vista energetico. Dovremmo trovare anche il chip N1 per Wi-Fi e Bluetooth, che migliorerà sia le prestazioni complessive che l'affidabilità di funzioni come AirDrop oppure Hotspot.

Lo smartphone non avrà una Dynamic Island ma dovrebbe essere dotato di MagSafe. Inoltre, il design dovrebbe essere simile al precedente, continuando ad avere una sola fotocamera posteriore.