iPhone 18 Air al risparmio: stesso pannello OLED dell'iPhone 17 Air e poche novità?

Il ritardo della tecnologia COE

Le informazioni raccolte da fonti industriali indicano che l'iPhone 18 Air adotterà lo stesso pannello OLED dell'attuale generazione, con interventi limitati ai componenti accessori del modulo. Una scelta che riduce i costi e stabilizza la produzione, soprattutto in un segmento che registra volumi più contenuti rispetto alle fasce superiori della gamma.

iPhone 17 Air

Le novità principali dovrebbero riguardare funzioni più percepibili nell'uso quotidiano. Tra queste figurano un sistema fotografico a doppia fotocamera e speaker con capacità maggiore, pensati per migliorare resa audio e competenze multimediali. L'obiettivo è incrementare l'attrattiva complessiva senza introdurre complessità aggiuntive in fase produttiva.

Un aspetto centrale è la tecnologia COE, cioè Color on Encapsulation. Si tratta di un processo che elimina lo strato polarizzatore dall'OLED, sostituendolo con un rivestimento funzionale integrato nell'incapsulamento del pannello. La rimozione del polarizzatore consente di incrementare la luminosità percepita, ridurre i consumi energetici e migliorare la resa cromatica. L'adozione però richiede linee produttive dedicate e un livello di maturità industriale ancora non del tutto consolidato.

Per gli iPhone previsti tra il 2027 e il 2028 si era ipotizzato un debutto di questa tecnologia, ma lo scenario è cambiato. Con spedizioni dell'iPhone 17 Air appena sopra i dieci milioni di unità annue, un volume considerato basso rispetto al resto della gamma, anticipare un processo innovativo proprio su questa serie comporterebbe rischi e costi maggiori. Apple preferirebbe quindi attendere che la tecnologia sia pienamente scalabile.

La catena di fornitura dei pannelli non dovrebbe cambiare. Samsung Display e LG Display restano i principali produttori OLED per la linea Air. BOE, invece, è considerata poco probabile per l'iPhone 18 Air. L'azienda cinese sta preparando pannelli con COE per Apple, ma dal 2028 in avanti. Un eventuale ingresso nella serie Air arriverebbe quindi solo dopo quella data.

A cambiare potrebbe essere il calendario delle uscite. A partire dall'iPhone 18, il modello standard dovrebbe abbandonare la presentazione autunnale congiunta con le varianti Pro. Le previsioni parlano di uno spostamento alla prima metà dell'anno successivo, insieme alla serie e. La mossa consentirebbe ad Apple di distribuire meglio la domanda e gestire in modo più efficiente la produzione.