iPhone 18 slitta al 2027: Apple conferma il lancio diviso della nuova generazione

Secondo il report, Apple avrebbe almeno cinque nuovi modelli di iPhone attualmente in sviluppo. Tre di questi dovrebbero arrivare nella seconda metà del 2026: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il nuovo iPhone Fold, lo smartphone pieghevole su cui l'azienda lavora da tempo.

Le ragioni dietro il rinvio

Alla base di questa scelta ci sarebbero motivazioni sia industriali sia di marketing. Suddividere il lancio consentirebbe ad Apple di gestire meglio la catena di approvvigionamento, un aspetto cruciale in un periodo segnato da persistenti carenze di memoria e componenti chiave.

Dal punto di vista commerciale, separare i lanci offrirebbe inoltre maggiore flessibilità nella comunicazione, permettendo di concentrare l'attenzione prima sui modelli Pro e successivamente sul modello base, senza sovrapposizioni. Nikkei Asia aggiunge che Apple si prepara a ospitare il suo consueto incontro con i fornitori presso Apple Park, ma con una portata più ampia del solito. L'obiettivo sarebbe coinvolgere un numero maggiore di produttori di componenti e materiali, così da garantire continuità alla supply chain per il prossimo ciclo di prodotti.