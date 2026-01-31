Il trailer di gameplay di Trails in the Sky 2nd Chapter del Taipei Game Show fa venire voglia di giocarci

Il trailer

Il trailer inizia con un avviso: contiene delle anticipazioni sulla storia del gioco. Se non volete averne, non guardatelo e non leggete oltre. Se avete giocato l'originali e non siete particolarmente sensibili sul punto, fate pure finta di niente.

Nel video possiamo quindi vedere alcuni personaggi combattere contro diverse creature e in diversi ambienti, sia nella versione originale, in 2D, sia nel remake 3D, scelta utile per capire l'enorme lavoro che è stato fatto per modernizzare il gioco.

Durante gli scontri, si vedono anche molti attacchi speciali, sia nella versione 2D, sia in quella 3D. Non che la versione 2D sia brutta, ma è chiaro che la nuova punta a soddisfare sia i nuovi che i vecchi giocatori, dandogli qualcosa di più al passo con i tempi.

Per il resto, vi ricordiamo che l'uscita di Trails in the Sky 2nd Chapter è prevista nell'autunno 2026 su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC (via Steam).